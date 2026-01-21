Košarka

DA LI JE VREME ZA POVRATAK U PARTIZAN? Bogdanović "višak" u Klipersima...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 01. 2026. u 20:30

KAPITEN reprezentacije Srbije u košarci Bogdan Bogdanović napustiće po svemu sudeći Los Anđeles Kliperse.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Nije uspeo Bogdanović da se vrati nakon povrede tokom Evropskog prvenstva u košarci u formu, a čini se da su čelnici tima iz Los Anđelesa izgubili strpljenje i da žele da ga trejduju prenose američki mediji. 

Za sada nije precizirano gde bi kapiten srpske reprezentacije mogao da završi, kome inače na kraju ove sezone i ističe ugovor sa Klipersima vredan 16.000.000 evra. Rok za trejdove ističe petog februara, do tada klub mora da odluči šta će sa Bogdanovićem.

Srpski as u aktuelnoj sezoni upisao je samo 16 nastupa u NBA ligi, a u proseku je beležio osam poena, uz 2,9 skokova i 2,7 asistencija, a poslednji put na terenu je bio 27. decembra protiv Portlanda. On se tada povredio, ali u međuvremenu je počeo proces oporavkam te da bi uskoro mogao da se vrati na teren.

Inače, nedavno se pominjalo da bi Bogdanović mogao da se već narednog leta vrati u Partizan, čiji je dres nosio četiri sezone. 

Pored crno-belih, popularni Bogi je sa velikim uspehom igrao i za Fenerbahče, s kojim je osvojio i Evroligu 2017. godine. 

On je potom otišao u NBA, tačnije u Sakramento, gde je proveo tri sezone, a potom je pet godina nosio dres Atlante, koja ga je prošle zime trejdovala u Kliperse. 

