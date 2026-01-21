RUSIJA PODRHTAVA: Aleksandar Đrođević seda na klupu jednog od najvećih klubova VTB lige?!
Proslavljeni reprezentativac i bivši selektor Srbije, Aleksandar Đorđević, uskoro bi mogao da postane novi trener Zenita.
Kako prenosi ruski novinar Artem Komarov, trofejni stručnjak je u pomaklim pregovorima sa Zenitom iz Sankt Petersburga.
Komarov prenosi da Zenit ima još dva imena na listi, ali da je srpski trener najbliži upražnjenoj poziciji na klupi ekipe iz Sankt Petersburga.
Đorđević je bez trenerskog angažmana od 2024. godine, kad je napustio poziciju selektora Kine.
