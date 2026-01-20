Košarka

PORAZ OD SRBINA GA KOŠTAO POSLA: Aleksandar Sekulić nije više trener Zenita

Časlav Vuković

20. 01. 2026. u 15:53

SLOVENAČKI trener Aleksandar Sekulić smenjen je sa mesta šefa stručnog štaba Zenita iz Sankt Peterburga, saopštio je ruski košarkaški klub.

ПОРАЗ ОД СРБИНА ГА КОШТАО ПОСЛА: Александар Секулић није више тренер Зенита

FOTO: FIBA.Basketball

Ovaj 47-gofišnji stručnjak je dobio otkaz posle dva uzastopna poraza u VTB ligi od Nižnjeg Novgoroda (89:99) i Lokomotive Kubanj (85:95) koji sa klupe predvodi Srbin Tomislav Tomović. Tim iz Sankt Peterburga se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli sa učinkom 13-8.

- Nakon odluke upravnog odbora Zenita glavni trener Sekulić je razrešen dužnosti. Ekipu će u narednoj utakmici u VTB ligi protiv MBA iz Moskve voditi Maksim Učajkin, koji će imati funkciju privremenog trenera - saopštio je Zenit.

Sekulić je Zenit preuzeo u junu 2025. godine, a pre toga je trenirao ekipe Slovana, Triglava, Kopra, Krke, Primorske, Nimburka i Lokomotive Kubanj.

On je selektor košarkaške reprezentacije Slovenije od 2020. godine, a pre nedelju dana produžio je ugovor sa nacionalnim timom do 2027.

