GDE JE NESTAO NIKOLA JOVIĆ? Majami nakon velike neizvesnosti srušio NBA šampiona (VIDEO)

18. 01. 2026. u 09:40

Košarkaši Majamija pobedili su na svom parketu ekipu Oklahome rezultatom 122:120 (30:37, 30:28, 35:30, 27:25) u NBA ligi, uz tri poena Nikole Jovića.

FOTO: Tanjug/AP

Oklahoma je imala dve prilike da dođe do izjednačenja ili pobede, ali prvo je Čet Holmgren promašio zakucavanje na Karuzov "alej-ap" pas iz auta, da bi u poslednjem napadu, za koji su preostale tri sekunde, sam Karuzo promašio šut za tri poena.

Pre dramatične završnice Oklahoma je tokom većeg dela utakmice bila u vođstvu. Imala je i najubedljivijih plus 12 u drugoj četvrtini, ali se tim Erika Spolstre u drugom poluvremenu vratio u život.

Bem Adebajo je bio najbolji u timu Majamija sa 30 poena i 12 skokova. Pogodio je šest trojki, što je njegov rekord karijere. Norman Pauel je ubacio 19, Pele Larson 16, a junak Vigins 15 poena.

Srpski reprezentativac Nikola Jović na terenu je proveo 15 minuta. Sakupio je samo tri poena pošto je iz igre šutirao 1/7 (0/4 za tri). Podelio je dve asistencije i uhvatio jednu loptu.

Među igračima Oklahome istakao se ponovo Šej Gildžes-Aleksander sa 39 poena. Bila je ovo 113. uzastopna utakmica regularnog dela sezone na kojoj je ubacio makar 20 poena.

Pratili su ga Eron Vigins sa 18, Mičel sa 15 i Holmgren sa 14 poena, uz 11 uhvaćenih lopti.

Oklahoma je ostala bez Džejlena Vilijamsa sredinom druge četvrtine zbog bola u desnoj butini.

Sa skorom 35-8 Oklahoma je i dalje ubedljivo prva na tabeli Zapadne konferencije, dok je Majami sa 22 pobede i 20 poraza osmi na Istoku.

