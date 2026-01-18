NIKOLA JOKIĆ GLEDAO U ČUDU: Neverovatni Denver nastavlja da "melje" (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu ekipu Vašingtona rezultatom 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29) u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Snalazi se Denver neočekivano dobro dok Nikola Jokić leči povredu kolena, pa mu nikakav problem nije bio da savlada trenutno jednu od najlošijih ekipa u NBA ligi i zabeleži četvrti uzastopni trijumf.

Otkako se srpski centar povredio na utakmici protiv Majamija Nagetsi su zabeležili sedam pobeda i samo tri poraza. Sa skorom 29-13 dele sa San Antonio sparsima drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije.

Osim Jokića, van stroja su još uvek i Jonas Valančjunas, Kameron Džonson, Kristija Braun i Tamar Bejts. Gledajući rezultate i tabelu, niko ne bi rekao da Dejvid Adelman ima toliko kadrovskih problema.

Vizardsi su na gostovanju u Koloradu pružili solidan otpor još uvek desetkovanom Denveru, ali poklekli su u finišu. Tačnije, nisu u odbrani pronašli lek za razigranog Džamala Marija.

Domaćin je mnogo bolje ušao u meč. Rano je poveo sa najubedljivijih 25:13, a i po završetku prve četvrtine imao je lepu zalihu - 36:29. Ipak, "čarobnjaci" su uhvatili ritam i drugu deonicu rešili u svoju korist sa 34:26.

Napravili su gosti potpuni preokret, na veliki odmor otišli sa "pola koša" prednosti (62:63), a blago vođstvo uspeli su da sačuvaju tokom čitave treće deonice.

Pred ulazak u odlučujućih 12 minuta na semaforu je pisalo 83:86, ali onda se Džamal Mari sa 16 poena u poslednjem kvartalu pobrinuo da spreči iznenađenje.

Pri nerešenom rezultatu 110:110, dva minuta i 12 sekundi pre kraja utakmice, Mari je pogodio trojku i vratio Nagetsima vođstvo koje više nisu ispuštali. Sa još jednim preciznim šutem i dva slobodna bacanja produžio je seriju i svom timu priuštio nedostižnih plus sedam - 117-110.

Plejmejker Denvera je meč okončao sa 42 poena, šest asistencija i tri uhvaćene lopte. Pratili su ga Tim Hardavej sa 30 i Pejton Votson sa 21 postignutim poenom. Dabl-dabl učinak zabeležio je Aron Gordon i to sa 11 asistencija i 10 skokova.

Nagetsi su za tri poena šutirali sa okruglo 40 odsto uspešnosti - 14/35.

Među Vizardsima, za koje zbog povrede nije igrao srpski reprezentativac Tristan Vukčević, istakao se Kišon Džordž sa 29 poena i sedam asistencija. Kris Midlton i Aleks Sar su postigli po 16 poena.

Vašington je u "Bol areni" nanizao svoj šesti poraz. Ostao je na svega deset pobeda, koliko ih na Istoku ima i Indijana, uz dva poraza više.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA