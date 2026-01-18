Košarka

NIKOLA JOKIĆ GLEDAO U ČUDU: Neverovatni Denver nastavlja da "melje" (VIDEO)

Новости онлајн

18. 01. 2026. u 08:11

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu ekipu Vašingtona rezultatom 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29) u NBA ligi.

НИКОЛА ЈОКИЋ ГЛЕДАО У ЧУДУ: Невероватни Денвер наставља да меље (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Snalazi se Denver neočekivano dobro dok Nikola Jokić leči povredu kolena, pa mu nikakav problem nije bio da savlada trenutno jednu od najlošijih ekipa u NBA ligi i zabeleži četvrti uzastopni trijumf.

Otkako se srpski centar povredio na utakmici protiv Majamija Nagetsi su zabeležili sedam pobeda i samo tri poraza. Sa skorom 29-13 dele sa San Antonio sparsima drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije.

Osim Jokića, van stroja su još uvek i Jonas Valančjunas, Kameron Džonson, Kristija Braun i Tamar Bejts. Gledajući rezultate i tabelu, niko ne bi rekao da Dejvid Adelman ima toliko kadrovskih problema.

Vizardsi su na gostovanju u Koloradu pružili solidan otpor još uvek desetkovanom Denveru, ali poklekli su u finišu. Tačnije, nisu u odbrani pronašli lek za razigranog Džamala Marija.

Domaćin je mnogo bolje ušao u meč. Rano je poveo sa najubedljivijih 25:13, a i po završetku prve četvrtine imao je lepu zalihu - 36:29. Ipak, "čarobnjaci" su uhvatili ritam i drugu deonicu rešili u svoju korist sa 34:26.

Napravili su gosti potpuni preokret, na veliki odmor otišli sa "pola koša" prednosti (62:63), a blago vođstvo uspeli su da sačuvaju tokom čitave treće deonice.

Pred ulazak u odlučujućih 12 minuta na semaforu je pisalo 83:86, ali onda se Džamal Mari sa 16 poena u poslednjem kvartalu pobrinuo da spreči iznenađenje.

Pri nerešenom rezultatu 110:110, dva minuta i 12 sekundi pre kraja utakmice, Mari je pogodio trojku i vratio Nagetsima vođstvo koje više nisu ispuštali. Sa još jednim preciznim šutem i dva slobodna bacanja produžio je seriju i svom timu priuštio nedostižnih plus sedam - 117-110.

Plejmejker Denvera je meč okončao sa 42 poena, šest asistencija i tri uhvaćene lopte. Pratili su ga Tim Hardavej sa 30 i Pejton Votson sa 21 postignutim poenom. Dabl-dabl učinak zabeležio je Aron Gordon i to sa 11 asistencija i 10 skokova.

Nagetsi su za tri poena šutirali sa okruglo 40 odsto uspešnosti - 14/35.

Među Vizardsima, za koje zbog povrede nije igrao srpski reprezentativac Tristan Vukčević, istakao se Kišon Džordž sa 29 poena i sedam asistencija. Kris Midlton i Aleks Sar su postigli po 16 poena.

Vašington je u "Bol areni" nanizao svoj šesti poraz. Ostao je na svega deset pobeda, koliko ih na Istoku ima i Indijana, uz dva poraza više.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera