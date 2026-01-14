DENVER NA POGON DŽAMALA MAREJA! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića
Košarkaši Denvera slavili su kao gosti u Nju Orleansu (122:116), u meču NBA lige.
Denver je bio u problemima pred poslednju četvrtinu, pošto nisu baš najbolje izgledali, imali su zaostatak a pritom su jako loši bili na skoku u tom periodu.
Marej je ubacio 12 poena u poslednjoj četvrtini i primakao Denver domaćinu, dok je 39 sekundi pre kraja Votson postigao koš pri nerešenom rezultatu i tako odveo momke iz Kolorada ka još jednoj velikoj pobedi ostvarenoj bez Nikole Jokića.
Marej je bio i najefikasniji sa 35 poena i devet asistencija. Pejton Votson je imao značajan doprinos sa 31 poenom, sedam skokova i pet asistencija.
Kod domaćih najefikasniji su bili Trej Marfi sa 31 poenom i pet skokova.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KRITIKUJEŠ SUDIJE, DOBIJEŠ KAZNU: Udarac po džepu za najboljeg košarkaša Bostona
13. 01. 2026. u 12:04
NBA LIGA SUSPENDOVALA "NAJBOLjEG" DEFANZIVCA LIGE: Rudi Gober "popio" kaznu
13. 01. 2026. u 11:01
BIĆE GOLOVA NA "SENT DžEJMSISU": Njukasl mora napasti "građane" ako misli da se ponovo nađe u finalu
NjUKASL i Mančester siti ukrstiće koplja večeras na "Sent Džejmsis parku" u prvom meču polufinala EFL kupa. Ovo je obračun aktuelnog osvajača i kluba koji želi da vrati trofej u svoje vitrine posle nekoliko godina pauze, tako da bi trebali gledati sjajan polufinalni dvomeč.
13. 01. 2026. u 06:30
DONALD TRAMP U ŠOKU! Ovo nije očekivao kada je naredio napad na Venecuelu
Malo je reći da su najnovije vesti iz sveta fudbala, a tiču se i Sjedinjenih Američkih Država čiji je aktuelni predsednik Donald Tramp, iznenadile mnoge.
13. 01. 2026. u 19:15
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)