DENVER NA POGON DŽAMALA MAREJA! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Filip Milošević

14. 01. 2026. u 08:29

Košarkaši Denvera slavili su kao gosti u Nju Orleansu (122:116), u meču NBA lige.

ДЕНВЕР НА ПОГОН ЏАМАЛА МАРЕЈА! Нагетси остварили још једну победу без Николе Јокића

FOTO: Tanjug/AP

Denver je bio u problemima pred poslednju četvrtinu, pošto nisu baš najbolje izgledali, imali su zaostatak a pritom su jako loši bili na skoku u tom periodu.

Marej je ubacio 12 poena u poslednjoj četvrtini i primakao Denver domaćinu, dok je 39 sekundi pre kraja Votson postigao koš pri nerešenom rezultatu i tako odveo momke iz Kolorada ka još jednoj velikoj pobedi ostvarenoj bez Nikole Jokića.

Marej je bio i najefikasniji sa 35 poena i devet asistencija. Pejton Votson je imao značajan doprinos sa 31 poenom, sedam skokova i pet asistencija.

Kod domaćih najefikasniji su bili Trej Marfi sa 31 poenom i pet skokova.

