U MUKAMA IZGUBILI ŽIVOTE: Šokantni detalji tragedije na jezeru kod Leskovca
PORODICE ribara koji su se utopili su neutešni, a komšije potpuno u šoku zbog, kako kažu, stradanja njihovih prijatelja za koje tvrde da su bili iskusni ribari.
Tuga i neverica nadvili su se nad selima Vučje i Crcavac kod Leskovca nakon što su tela dvojice ribara, Stefana Krstića (38) i Slaviše Antića (47), pronađenau jezeru Barje. Vest da su ronioci izvukli njihova tela sa dubine od čak 35 metara, upletena u ribarsku mrežu, potresla je čitav kraj i zavila porodice u crno.
Čamac se navodno nagnuo dok su pokušavali da izvuku tešku mrežu. Pretpostavlja se da su u tom trenutku izgubili ravnotežu i pali u vodu, a zapetljana mreža im nije dozvolila da isplivaju, prenose mediji.
- Potraga za nestalim ribolovcima trajala je danima, a sumnja se da se čamac u jednom trenutku nagnuo kada su pokušali da izvuku mrežu iz vode. Navodno, nisu uspeli da savladaju težinu mreže, što je dovelo do kobnog prevrtanja i tragedije - kaže izvorza medije.
Jezivi prizor dvojice prijatelja na dubini od 35 metara
Spasilačke ekipe i policija danima su pretraživale jezero, a kada su ronioci konačno zaronili na veliku dubinu, prizor koji su zatekli bio je potresan. Tela su pronađena zajedno na 35 metara dubine. Ronioci Žandarmerije pronašli su ih zapetljana u mrežu, te se pretpostavlja da su nesrećni ribari nastradali pokušavajući da je oslobode.
- Tela su pronađena na 35 metara dubine, ne mogu ni da zamislim u kakvim mukama su preminuli. Kažu da su bili umotani u ribarsku mrežu, i ronioci su se šokirali prizorom. Verovatno bi uspeli da se spasu da se nisu zaglavili u mrežu, nego nisu imali kud... Porodica je potpuno van sebe i svi bližnji koji su ih poznavali - priča za medije kroz suze rođaka jednog od ribolovaca.
Kapetan Vladica Zdravković i ronilac Aleksandar Karjuk otkrili su šta je, po svemu sudeći, dovelo do utapanja dvojice ribara kod Leskovca.
Zdravković je naglasio da su prsluci za spasavanje obavezni u svim situacijama, bez obzira na iskustvo ili poznavanje terena.
- Oni nisu imali prsluke. Da su ih imali, izvukli bi sebe, a i mreže. To je bio najveći problem. Sigurno je bila teža riba i oni su vukli, dok se čamac nije nagnuo na jednu stranu. A onda dolazi problem mreže. Mreža je živa i ko se nije upleo u nju, taj ne zna šta je to - dodaje Karjuk.
Prema njegovim rečima, ribarska mreža pod vodom postaje izuzetno opasna zamka. Kada se natopi vodom i optereti ulovom, njena težina i otpor mogu iznenaditi i iskusne ljude na vodi.
- Mislim da je, osim panike, u pitanju bilo i neznanje. Tada je bilo nevreme i jak vetar. Količina ribe u mreži bila je toliko teška da su zbog nje pali - objašnjava on.
Kapetan je, inače, demantovao i spekulacije da je u pitanju bio vojni čamac.
- Spekulisalo se da je vojni čamac, ali to nije moguće jer je vojni čamac nepotopiv. Sudska medicina će utvrditi tačan uzrok smrti, ovo su za sada samo nagađanja - rekao je Zdravković.
- Brzina je veoma bitna. Mislim da je posao dobro odrađen. Informativa je brzo prikupila sve informacije i odmah se krenulo u potragu. Bitno je znati da tela nikada ne završe na dnu, ona lebde između površine i dna. Nikada ne legnu potpuno. Često smo ih zaticali kako lebde u vodi. Ronioci su prvo utvrdili lokaciju i slučaj je brzo rešen - navodi Zdravković.
Karjuk dodaje i važan fiziološki aspekt koji često odlučuje o sudbini osobe koja padne u vodu. Prema rečima sagovornika, kombinacija nevremena, jakog vetra, teške mreže i izostanka zaštitne opreme stvorila je koban splet okolnosti. Nekoliko sekundi bilo je dovoljno da se čamac nagne, da ribari izgube ravnotežu i da se nađu u vodi, zapetljani u mrežu koja je, kako kaže Karjuk, "živa zamka".
Muk u selima
U Vučju i Crcavcu danas vlada muk. Meštani se okupljaju u tišini, kako kažu, i dalje ne veruju da se tragedija dogodila baš njihovim komšijama.
- To su bili divni, porodični ljudi. Nikome nisu učinili ništa nažao. Radili su, brinuli o porodicama, živeli pošteno. Ne znamo šta ih je snašlo. Porodice su u potpunom šoku, još ne mogu da prihvate da ih nema. Jutros smo se svi probudili sa knedlom u grlu - kaže jedan komšija kroz suze.
Prema rečima meštana, dvojica ribara su godinama odlazila na Barje. Poznavali su jezero i, kako kažu, bili iskusni. Upravo zato tragedija deluje još nestvarnije.
- Iskustvo im nije manjkalo. Ali jezero zna da bude varljivo. Jedan trenutak nepažnje ili nezgodan pokret i sve krene po zlu - priča stariji meštanin, prisećajući se da je i ranije bilo opasnih situacija na vodi.
- Ovo je strašna tragedija za ceo kraj. Svi smo ih znali. Njihove porodice su ostale bez stubova kuće - dodaje druga komšinica iz Crcavca, ističući da su iza sebe ostavili decu i supruge koje još uvek ne mogu da poveruju u ono što se dogodilo.
(Kurir)
