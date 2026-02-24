Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Vučića udarna vest u ruskim medijima (FOTO)

HAPŠENjE dvojice osumnjičenih zbog planiranja ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića udarna je vest u ruskim medijima.

Ruska agencija TASS drži na prvoj poziciji vest o hapšenju dvojice osumnjičenih u Kraljevu koji su planirali atentat na predsednika Srbije.

Vest su preneli gotovo svi ruski mediji, uključujući agenciju RIA Novosti i Raša tudej.

Podsetimo,pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala i policijski službenici PU Kraljevo, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43), iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Oni su, sa lisicama na rukama, bili privedeni od strane UKP, a potom su sprovedeni u policijsku stanicu.

Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Repulike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Republike Srbije, njegove supruge i dece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbije, na taj način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.