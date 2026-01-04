CRVENO-BELA BURA: Košarkaš Crvene zvezde uhvaćen u noćnom provodu kako - puši (FOTO)

Najnovije vesti vezane za KK Crvena zvezda nisu baš kakve su "delije" priželjkivale.

EuroleagueTV

Evo kako je o tome "Avaz" obavestio javnost, pred utakmicu koju KK Bosna igra baš protiv Zvezde, i to 12. januara:



"Košarkaši Crvene zvezde uverljivo su savladali Anadolu Efes u Istanbulu rezultatom 87:65 u okviru 19. kola Evrolige, a u rotaciji Saše Obradovića našao se i brazilski plejmejker Jago dos Santos.

Iako ove sezone retko dobija priliku, Brazilac je na parketu proveo 15 minuta, ali bez učinka u poenima.

Nedugo nakon utakmice, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima se vidi Dos Santos u noćnom klubu, i to s cigaretom u ustima.

Evo gde se nalazi igrač noć pre poletanja i posle što ima 0 poena#kkcz pic.twitter.com/ifXTFDcWDO — ip (@ipkrslcz) January 2, 2026

Prema dostupnim informacijama, snimci su nastali u kasnim satima, što je dodatno izazvalo komentare navijača i javnosti, posebno u kontekstu njegovih skromnih izdanja na terenu.

Ovakvi prizori sigurno neće naići na odobravanje stručnog štaba Crvene zvezde, koji insistira na disciplini i profesionalnom odnosu. Ostaje da se vidi hoće li ovaj detalj imati posledice po status brazilskog plejmejkera u nastavku sezone", piše pomenuti medij.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju