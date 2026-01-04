CRVENO-BELA BURA: Košarkaš Crvene zvezde uhvaćen u noćnom provodu kako - puši (FOTO)
Najnovije vesti vezane za KK Crvena zvezda nisu baš kakve su "delije" priželjkivale.
Evo kako je o tome "Avaz" obavestio javnost, pred utakmicu koju KK Bosna igra baš protiv Zvezde, i to 12. januara:
"Košarkaši Crvene zvezde uverljivo su savladali Anadolu Efes u Istanbulu rezultatom 87:65 u okviru 19. kola Evrolige, a u rotaciji Saše Obradovića našao se i brazilski plejmejker Jago dos Santos.
Iako ove sezone retko dobija priliku, Brazilac je na parketu proveo 15 minuta, ali bez učinka u poenima.
Nedugo nakon utakmice, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima se vidi Dos Santos u noćnom klubu, i to s cigaretom u ustima.
Prema dostupnim informacijama, snimci su nastali u kasnim satima, što je dodatno izazvalo komentare navijača i javnosti, posebno u kontekstu njegovih skromnih izdanja na terenu.
Ovakvi prizori sigurno neće naići na odobravanje stručnog štaba Crvene zvezde, koji insistira na disciplini i profesionalnom odnosu. Ostaje da se vidi hoće li ovaj detalj imati posledice po status brazilskog plejmejkera u nastavku sezone", piše pomenuti medij.
