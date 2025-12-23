HAOS! Partizan se seli, razlog je - Dinamo Zagreb!

Najnovije vesti iz sveta sporta su sasvim nesvakidašnje, a iako je Srbija u pitanju, odnosno Partizan, i te kako na najnoviju odluku utiču i navijači iz Hrvatske, ali i Grčke i Austrije.

Partizan, naime, neće igrati svoj meč sa Olimpijakosom u Beču, kako je prvobitno bilo najavljeno, već u legendarnom (nekdašnjem) "Pioniru".

"Partizan dočekuje Olimpijakos u hali Aleksandar Nikolić



KK Partizan će u okviru 22. kola Evrolige dočekati Olimpijakos u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić. Iako je prvobitni plan bio da crno-beli usled zauzetosti Beogradske arene ovu utakmicu kao domaćini odigraju u Beču, doneta je odluka o promeni usled bezbednosnih rizika koji prate veliko interesovanje za navedeni meč.

Prema izveštajima i procenama lokalnih službi u Beču, za utakmicu je vladalo veliko interesovanje navijačkih grupa koje podržavaju čak šest timova (Rapid Beč, Panatinaikos, Dinamo Zagreb, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i Partizan) što je uz istoriju nedavnih interakcija između navedenih grupa okarakterisano kao ozbiljan bezbednosni izazov.

Sa željom da se ne upušta u takvu vrstu izlaganja riziku, KK Partizan je doneo odluku da utakmicu ipak vrati u Beograd, u dvoranu Aleksandar Nikolić.

KK Partizan će odluku o načinima ulaska u dvoranu saopštiti naknadno", ističu crno-beli.

Kakve veze ima Dinamo Zagreb sa KK Partizan?! Prilične. Naime, suparnik Partizana, Olimpijakos - za svog najvećeg takmaca ima Panatinaikos. Ali, taj gradski rival atinskih crveno-belih, ima o bratske odnose sa zagrebačkim Dinamom, što se posebno ogleda u vezama navijača PAO-a i kluba iz glavnog grada Hrvatske. A imajući u vidu bratske odnose Zvezdinih "delija" i Olimpijakosove grupe "Gejt 7", nema sumnje da bi obe crveo-bele navijačke grupe bile u Beču za meč sa Partizanom, baš kao i pomenuti Hrvati i atinski zeleno-beli. Naravno, ne treba zaboraviti ni pomenuti Rapid iz Beča, jer bi se sve odvijalo na "njegovom terenu", u glavnom gradu Austrije.

Podsetimo, kao što smo vam već javili, Evroliga je surovo kaznila KK Partizan i KK Crvena zvezda, posle večitog derbija.

