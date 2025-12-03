OGLASIO SE KAPITEN PARTIZANA! Vanja Marinković otkrio šta mu je poručio Željko Obradović

Kapiten košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković izjavio je danas u Beogradu da se čuo sa bivšim trenerom Željkom Obradovićem i istakao da ekipa "crno-belih" mora da se usredsredi na predstojeću utakmicu protiv Bajerna u Evroligi.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Obradović je prošle nedelje podneo ostavku na mesto trenera Partizana posle poraza od Panatinaikosa (69:91) u utakmici 13. kola Evrolige.

Obradović je u utorak objasnio zašto je odlučio da podnese ostavku.

Ekipu Partizana će na meču protiv Bajerna sa klupe da predvodi trener Mirko Ocokoljić.

"Bile su tektonske promene u poslednjih sedam dana, nikome nije prijalo, ni nama ni trenerima ni klubu ni navijačima. Nova situacija za sve nas. Mislim da sve što je rečeno u poslednjih sedam dana, sve je rečeno, ne bih se na to vraćao. Trener se juče obratio i sve lepo rekao od reči do reči. Na nama je da se usredsredimo na Bajern, da se fokusiramo zašto smo ovde, a to je klub", rekao je Marinković u obraćanju novinarima posle treninga u Beogradskoj areni.

Kapiten Partizana je naveo da ekipa mora da ide dalje.

"Za sada je dobro, bilo je malo čudno biti i živeti sve ovo. Moramo da idemo dalje, da gledamo napred. Mi smo objasnili svima šta se izdešavalo i šta se sve desilo. To je prošlo i moramo da idemo dalje. Dobro je, koliko može da bude dobro", naglasio je Marinković.

On je istakao da su igrači Partizana uspeli da se izoluju od poslednjih dešavanja u klubu.

"To nam je posao, zato smo ovde. Koliko god da je teško moramo da mislimo isključivo o Bajernu. Znam da nikome nije to u fokusu, ali nama mora da bude", rekao je Marinković.

Kapiten Partizana je naveo da očekuje punu dvoranu na duelu sa Bajernom.

"Očekujem da pristalice Partizana navijaju kao do sada i nadam se da će sve proći kako treba", izjavio je Marinković.

On je naveo da se čuo sa Obradovićem.

"Imao sam kontakt s njim, kada je sve počelo, mislim da je počelo u sredu. Čuo sam se sa njim, rekao sam svoje mišljenje o svemu tome, on se složio. Rekao sam veliko hvala na tome što sam ovde, da je bio razlog što sam se vratio, ostvario sam svoj cilj što sam se vratio. On mi se zahvalio i poručio da nastavljamo dalje i da se borimo za ovaj klub, kao što je to rekao i juče", istakao je Marinković.

Kapiten Partizana je naveo da bi pobeda protiv Bajerna bila pravi izlaz iz cele situacije.

"To nam je jedini izlaz iz svega ovoga. Biće lakše i navijačima i nama i svima koji volimo ovaj klub. Moramo da mislimo o košarci i ni o čemu više. Sigurno je da očekujem reakciju igrača", zaključio je Marinković.

Košarkaši Bajerna se nalaze na 16. mestu na tabeli pet pobeda i osam poraza, dok je Partizan na 18. poziciji sa skorom 4/9.

Utakmica 14. kola Evrolige između Partizana i Bajerna biće odigrana sutra od 20.45 časova u Beogradskoj areni.