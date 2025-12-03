Košarka

ZBOG NJEGA SAM DOŠAO U PARTIZAN! Aleksej Pokuševski: Čuo sam se sa Željkom posle ostavke

03. 12. 2025. u 14:09

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski izjavio je danas u Beogradu da je zbog Željka Obradovića došao u beogradski klub i istakao da igrači "crno-belih" moraju da se skoncentrišu na predstojeću utakmicu protiv Bajerna u Evroligi.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Obradović je prošle nedelje podneo ostavku na mesto trenera Partizana posle poraza od Panatinaikosa (69:91) u utakmici 13. kola Evrolige.

Ekipu Partizana će na meču protiv Bajerna sa klupe predvoditi trener Mirko Ocokoljić.

"Sigurno da je teška situacija, za nas bi trebalo da bude glavna stvar košarka, ali nije lako, moramo da se skoncentrišemo, da pokažemo da smo spremni da ginemo za ovaj klub. Nije sigurno laka situacija zbog svega što se desilo, ali za nas je košarka najvažnija. Sigurno da je teško, mnogo se stvari pričalo, stiglo je do nas i do stranaca, naša stvar je košarka i jedino moguće za nas je da se borimo na terenu", rekao je Pokuševski u obraćanju novinarima posle treninga u Beogradskoj areni.

On je istakao da nije bio plan da Željko Obradović ode iz kluba.

"Svi smo svesni toga, ja sam došao u Partizan zbog njega, jer je on verovao u mene, i ja sam verovao da ću s njim postati bolji igrač. Moramo da nastavimo i da se vratimo na koloseke. Ja sam se sa Željkom čuo nakon što se sve izdešavalo, ostao sam sa njim u dobrim odnosima", dodao je košarkaš Partizana.

Pokuševski je odgovorio na pitanje da li može da otkrije šta mu je Obradović rekao.

"Samo me je podržao, da nastavim da igram i da napredujem. Nismo pričali o situaciji u klubu i njegovom odlasku", naveo je Pokuševski.

On je istakao da ne zna kako će navijači dočekati Partizana na utakmici protiv Bajerna.

"Ne znam iskreno, razumem emociju od navijača, ne znam šta da očekujem, ali mislim da mi kroz teren možemo da vratimo publiku na našu stranu", dodao je Pokuševski.

Košarkaši Bajerna se nalaze na 16. mestu na tabeli pet pobeda i osam poraza, dok je Partizan na 18. poziciji sa skorom 4/9.

"Odradili smo nekoliko dobrih treninga, nisu pobeđivali mnogo u poslednje vreme, biće gladni pobede, vratio im se i njihov trener, ali mislim da će sve biti do nas u ovom trenutku", zaključio je Pokuševski. Utakmica 14. kola Evrolige između Partizana i Bajerna biće odigrana sutra od 20.45 časova u Beogradskoj areni.

