A DENVER - "ŠOKIRAN": NBA donela odluku - Nikola Jokić u centru pažnje

TRI poraza kod kuće uzastopna u novembru, a onda i četvrti na startu decembra šokirao je sve u Koloradu.

Foto AP

Denver na takve stvari nije navikao, ali NBA liga je odlučila da ispravi nepravde neke iz prošlosti. Nikola Jokić je dobio nagradu za individualne partije iako su Nagetsi mogli bolje.

Naime, Srbin je proglašen za igrača meseca novembra u Zapadnoj konferenciji. Centar Denvera je pružao dominante partije u tom periodu. Prosečno je beležio 28,9 poena, 12,4 skoka i 10,9 asistencija po meču.

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮: Nikola Jokic wins Western Conference Player of the Month 🥇



Jokic’s averages: 28.9 ppg, 12.4 rpg, 10.9 apg pic.twitter.com/xE8DGPNfpb — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) December 2, 2025

Imao je Jokić sjajne procente - 63,7% šut iz igre, a i sa linije za tri poena bio je precizan (45,3%).

Ovo je prva nagrada za igrača meseca ove sezone i odmah je pripala srpskom asu.

Kada je u pitanju Istočna konferencija, nagradu je odneo Kejd Kaningem, prva zvezda Detroit Pistonsa.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

