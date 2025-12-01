ČOVIĆ O UVREDAMA NA MEČU SA BIH: Nismo očekivali onakvu navalu ogromne količine prostakluka

PREDSEDNIK Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović izjavio je večeras da nije očekivao navalu ogromne količine prostakluka i vređanja od dela navijača na gostovanju protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu i dodao da je posle meča dobio izvinjenje od velikog broja ljudi.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Košarkaši Srbije su u nedelju u Sarajevu pobedili BiH rezultatom 74:72, u drugom kolu grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

- Mi smo jako dobro primljeni u Sarajevu. Ljudi koji su nas dočekali tamo, bili su jako dobri domaćini, ali sve do utakmice. Znali smo da će hala biti puna, ali nismo očekivali onakvu navalu ogromne količine prostakluka. Nije to bilo od svih ljudi u hali, nego od jedne grupe navijača. To je njihova navijačka grupa, a mi nemamo takvu navijačku grupu, mislim za reprezentaciju, ni u fudbalu ni u košarci. Kada je intonirana himna, bilo je veliko zviždanje, pogrdne pesme na račun Srbije, nastavilo se i kasnije: "četnici, četnici". Ali, mi smo uspeli da smirimo ekipu i budemo koncentrisani samo za košarku. Primetio sam dosta mladih ljudi koji su to sve vikali i pevali, ali posle utakmice je bilo i jako puno onih koji su nam prišli i izvinjavali se, to je optimistično. Znajući našu organizaciju utakmica, ja mislim da nije moglo da se dogodi da onoliki transparentni budu uneseni, ako vam neko na policijskom vrhu nije dao saglasnost za to, možda grešim - rekao je Čović u gostovanju na "RTS-u".

On je naveo da je veliki problem u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo to što ne dolaze najbolji igrači i da zato nema favorita.

- U ovim prozorima vi više ne možete da kažete da je neko favorit, jer nijedna od zvučnijih reprezentacija ne dolazi sa celim sastavom. Ovi naši igrači koji su se odazvali, to su pravi heroji. Ostvarili smo dve važne pobede i podigli nivo timskog duha. Znate šta znači pobediti Švajcarsku posle onog zaostatka. Oni su ekipa koja je tri godine zajedno, a mi smo se skupili tri dana pred meč. Verovao sam u pobedu, ali bio sam zabrinut na poluvremenu. Rekao sam Alimpijeviću da se ne opterećuje i da on ne ulazi u Pešićeve patike. Ovo je novi ciklus. Kari je tu da pripomogne, ali mi moramo da idemo dalje.

Govoreći o ostavci Željka Obradovića, koji više nije trener Partizana, Čović je istakao da ''nikad nije video bespomoćnijeg Obradovića''.

- Mi smo imali interesantne odnose kod sam ja bio u Crvenoj zvezdi i upozoravao sam na neke stvari da će se dogoditi. Puno je raznih ljudi ušlo u košarku. Neka reše to, želim im sreću.

Čović je dodao da mu je drago što Crvene zvezde ima dobre rezultate u Evroligi i rekao da je Saša Obradović odlična promena na mestu trenera crveno-belih.

- Ja sam uložio 14 godina svog života u Zvezdu zajedno sa ljudima koji su tada bili uz mene, od zaplene koševa, bukvalno ni od čega. Jako mi je drago da Zvezda ima ovakve rezultate, ali bez euforije, jer smo slične imali i prošle godine. Mi smo sa jako manjim budžetom ušli ranije sa Radonjićem u osam najboljih, pa nas je izbacio CSKA. Doduše, sa manjim brojem klubova. Saša Obradović je odlična promena. Nismo se dobro rastali ranije kada smo sarađivali, ali na meni je bilo da štitim klub - rekao je Čović.

Podsetimo, Srbija naredni meč u kvalifikacijama za Mundobasket 2027 igra 27. februara 2027. godine kao domaćin protiv Turske.

