VELIKA POBEDA SRBIJE U SARAJEVU: "Orlovi" u ludoj završnici savladali BiH

SRBIJA je ostvarila veliku pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. "Orlovi" su u Sarajevu bili bolji od Bosne i Hercegovine sa 74:72 (13:15, 22:24, 16:19, 23:14).

Foto: Zoran Jovanovic

Ovo je našoj selekciji drugi trijumf u borbi za Mundobasket 2027. Domaćin je bio bolji rival tri četvrtine, ali izabranici Dušana Alimpijevića su odigrali sjajno četvrti kvartal, uspeli su da naprave preokret i trijumfuju.

Srbija je poslednji period dobila sa 23:14. Ova pobeda je veoma važna, posebno što je napravljen brejk na "vrućem" gostovanju preed punom dvoranom "Mirza Delibašić".

Završnica je bila luda. Nikola Tanasković je pogodio dvojku za +4 - 73:69. Činilo se da je to kraj meča. Ipak, drama je tek tad dostigla vrhunac.

Kastanjeda je pogodio tešku trojku za 73:72, a do kraja je ostalo 7,1 sekunda. Nakon toga je Anđušić pogodio jedno bacanje, pošto je bio fauliran bez igre, pride je Srbiji i ostala lopta.

"Orlovi" su loše izveli aut, pa je rival dobio priliku da pobedi ili izbori produžetak. Amar Alibegović je pokušao da poentira posle prodora, ali nije bio precizan i naša reprezentacija je ostvarila veliku pobedu.

Najefikasniji u Srbiji bio je Nikola Tanaskovića sa 24 poena, pratio ga je Ognjen Jaramaz sa 15. Na drugoj strani najviše se istakao Ksavijer Kastanjeda sa 19, dok je Edi Sulejmanović brojao do 11.

Srbija je trenutno na učinku 2-0, koliko ima Turska. BiH i Švajcarska su na 0-2.

Četvrta četvrtina: Bosna i Hercegovina - Srbija 72:74

40' - Kakva zavšrnica. Najpre je zakucao Tanasković, a potom je Kastanjeda pogodio trojku, a do kraja ostalo 7,1 sekundi. Srbija je nakon koša Anđušića izgubila loptu. Alibegović je promašio zicer i pobeda "orlova".

40' - Neverovatno! Napravio je Ognjen Jaramaz faul na šutu za trei poena nad Kastanjedom. Dva od tri je realizovao plejmejker BiH.

38' - Polovičan sa linije penala bio je Kastanjeda. Važnu trojku je pogodio Stefan Momirov. Mora tajm-autom da reaguje Dario Đerđa.

35' - Pod faulom je pogodio Sulejmanović, ali košarkaš Unikahe nije pogodio dodatno slobodno bacanje.

34' - Novi prodor Jaramaza i laki poeni. Nova dobra odbrana "orlova". Tanasković je pogodio oba bacanja i vratio je prednost našoj selekciji.

33' - Ukrao je Jaramaz loptu i poentirao u kontri. Odmah je tajm-autom reagovao Dario Đerđa. Podigla je Srbija odbranu i sve se to minifestuje dobrom igrom u napadu.

31' - Poslednji period počinje poenima Tanaskovića sa bacanja. Raspoložen je Kastanjeda, još jednom je bio precizan sa linije penala.

Treća četvrtina: Bosna i Hercegovina - Srbija 58:51

30' - Alibegović je poentirao pod košem Srbije. Na drugoj strani je Dangubić pogodio oba bacanja.

28' - Oba bacanja je realizovao Danilo Anđušić koji je od nedavno postao igrač Arisa.

27' - Kakvu trojku je na isteku napada pogodio Penava. Na drugoj strani je Anđušić napravio faul u napadu.

26' - Dobrić je pokupio ofanzivni skok i uspeo je da poentira. Ipak, na drugoj strani pogađa Kastanjeda šut van linije 6,75.

25' - Važnu trojku je pogodio Stefan Momirov. Sad je Nikola Tanasković bio precizan sa linije slobodnih bacanja.

22' - "Orlovi" su izugbili loptu, to je iskoristio Atić i došao do lakih poena.

21' - Dobar napad Srbije na startu drugog poluvremena i poeni Jaramaza.

Druga četvrtina: Bosna i Hercegovina - Srbija 39:35

20' - Na pravom mestu se našao Tanasković i popravio je promašaj Jaramaza. Nakon serije gostiju od 5:0 tajm-aut je morao da zatraži Dario Đerđa. Zarvšeno je prvo poluvreme!

19' - Izgubio je loptu Ognjen Jaramaz. Poslao je loš pas za Dangubića i lopta je otišla u aut.

18' - Odražava BiH prednost. Prvi put devet razlike vode "zmajevi", pošto je poentirao Edi Sulejmanović.

16' - Lepa kombinacija Srbije završena je atraktivnim zakucavanjem Tanaskovića. Atić je pogodio veoma težak šut posle prodora.

15' - Dobar napad posle tajm-auta i poeni Koprivice pod košem. Kastanjeda se sjajno oslobodio Tanaskovića i pogodio je šut van linije 6,75.

14' - Bosna i Hercegovina ide na +6 - 28:22 i još jednom je minut odmora morao da pozove selektor "orlova".

12' - Dobar potez Jaramaza. Sjajnom fintom se oslobodio čuvara i uspeo je da poentira za novo izjednačenje. Lepa akcija domaćih i poeni Ilića. Jaramaz postiže i trojku.

11' - Poentirala je naša selekcija u prvom napadu u drugom kvartalu. Dobro se snašao Sulejmanović na drugoj strani i poentirao je pored Ristića.

Prva četvrtina: Bosna i Hercegovina - Srbija 15:13

10' - Oba slobodna bacanja je za kraj neefikasne prve četvrtine pogodio član Stefan Momirov.

9' - Ristić je najpre pokupio defanzivni skok, da bi na drugoj strani pogodio trojku. Ali Bosanci su precizni za dva poena.

8' - Promašio je trojku Momirov, ali sve je dobro pratio Tanasković i uspeo je da poentira na isteku napada.

6' - Sada je daleku dvojku pogodio Ksavije Kastanjeda, zatim je usledilo novo zakucavanje Vrapca. Morao je tajm-aut da zatraži Dušan Alimpijević posle serije domaćin od 9:0.

5' - Vrabac je pogodio trojku. To nije njegova najjača odlika u igri, ali pokazao je da ume da pogodi. Potom Vrabac pogađa i u kontri.

3' - Koprivica je bio polovičan sa linije penala. U strelce se upisao i kapiten Budućnosti Nikola Tanasković.

2' - Dobrić je promašio trojku iz levog kornera. Prvi koš na meču delo je Nemanje Dangubića koji je pogodio šut van linije 6,75.

1' - Počela je utakmica u Sarajevu! Atić je promašio prvi šut na utakmici. Pre toga je Srbija napravila dva faula.

Uoči meča:

Za razliku od naše selekcije izabranici Darija Đerđe su ubedljivo poraženi od Turske (93:71) i sigurno će probati da poprave utisak na ovom meču.

Dobra stvar za Dušana Alimpijevića je ta da je u odnosu na prvi duel jači za dva igrača iz Evrolige - Nemanju Dangubića i Ognjena Dobrića.

Ove dve reprezentacije poslednji meč su odigrale u avgustu ove godine u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo i Srbija je trijumfovala sa 129:89.

Podsetimo, "orlovi" su trenutno na učinku 1-0, dok Bosna i Hercegovina ima 0-1.

