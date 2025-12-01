TOTALNI HAOS U PARTIZANU! Sprema se velika čistak, sada je sve otkriveno

BIĆE burno narednih dana u Humskoj!

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović je najavio totalnu čistku u igračkom kadru. Na izlaznim vratima su i neki košarkaši zbog skandaloznog ponašanja prema treneru.

- Članovi stručnog štaba su mi rekli nenormalne stvari, da pojedini igrači psuju stručni štab, da se ponašaju loše, sada ćemo verovatno raskidati ugovore. Desilo se veliko nepoštovanje, a to se videlo i u ponašanju na terenu, šta znači serija 0-25? Da neki igrači neće da igraju - rekao je Ostoja Mijailović.

Otkrio je predsednik Partizana da je bilo jasno u mnogim primerima kako igrači crno-belih ne poštuju stručni štab.

- Videlo se da ga igrači ne slušaju kada ih menja. Neću u košarkaške stvari, ali on je pričao da nacrta akciju, a da oni neće da je sprovedu. Bio je to neki protest. Zašto? To ne znaju ni oni, niko ne zna. Igrači su plaćeni, jako velike ugovore imaju i nemaju čime da budu nezadovoljni. Uprava nikad ne priča sa igračima, sportski direktor je veza sportskog sektora i uprave. Prihvatio sam pre polaska u Atinu da pričam sa svim igračima ponaosob. Da pokušamo da nađemo rešenje i da razumeju da moraju da poštuju trenera, ugovore. Došli smo do sastanka posle Atine i Željko je podneo ostavku. Bavio sam se onda temom da pokušam da ga ostavim na klupi.

Jedan od tri cilja ove sezoneje disciplina u ekipi, jasan je bio Mijailović.

- Imali smo specifičnu situaciju sa tučom naša tri igrača, sa skandalom prošle sezone. Insistirali smo na disciplini ekipe jer su neki igrači išli u grad mimo pravila, ostajali do kasno, desila se tuča koja je napravila loš imidž i reputaciono loše uticala. Jedan od tri cilja je zato ove sezone disciplina u ekipi. Zoranu Saviću sam rekao da je njegova dužnost da postupa po disciplinskom pravilniku. Izricao je od početka sezone kazne igračima koji su kasnili na treninge, loše se ponašali... Na sve načine smo pokušavali da kaznama pokušavamo da rešavamo disciplinu. Ne mogu da targetiram sada igrače.

