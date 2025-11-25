TUŽNO I ŽALOSNO! " Ne znam da li vam je neko javio, ali košarka je umrla u Srbiji"

PARTIZAN i Crvena zvezda su stali uz rame evropskim gigantima. Crno-beli još to ne pokazuju ove sezone na terenu za razliku od večitog rivala koji je apsolutni hit u Evroligi, ali...

Srpska košarka tone na dno džinovskim koracima, pa iako imamo trenutno najboljeg na svetu Nikolu Jokića pitanje je gde ćemo biti za jednu deceniju, a za dve i više ne smemo ni da pomislimo. Upozoravao je i Svetislav Pešić na takav scenarijo i to posle osvojene bronze na Olimpijskim igrama u Parizu i one silne euforije.

A reči Milana Miše Lakića na jučerašnjem vanrednom zasedanju Skupštine KSS-a i te kako govore da ne da se upalila crvena lampica, nego da je došla do tačke pucanja.

- Morao sam da progovorim, kada smo već ovo glavno, oko Statuta, završili. Nešto što me mnogo tišti. Mislim da u ovom sazivu najvišeg tela, baš i nema mnogo starijih od mene. I nešto da priznam, drugarski i kolegijalno, sramota me je što sam učestvovao u celoj priči vezanoj za Registracioni pravilnik. Zato što u Srbiji „propagiramo“ strance u mlađim kategorijama, pa bih molio da donesemo odluku da i u mini basketu igra bar sedmorica koja nemaju veze sa ovom zemljom. I još nešto, da pored Stručnog saveta, ugasimo još neki organ Košarkaškog saveza Srbije - rekao je Milan Miša Lakić, a prenela legendarna novinarka nekada najstarijeg lista na Balkanu "Sporta", a sada Sport kluba Rada Nikolić.

I svi oni koji su duše u košarci znaju da je Miša Lakić stvorio veliki broj igrača u "malom" Beovuku nije bio čovek po volji mnogima, znao je ruku na srce i on da pređe granicu dobrog ukusa, ali ako je neko znao sa našim klincima to je bio Miša. Zvezda i Partizan su mu gledali u leđa, kada su mladi bili u pitanju. Jedino je FMP mogao da ostavi Beovuk bez zlatne medalje...

- Krajnje je vreme da se dozovemo pameti. Ako smo stvarno košarkaški ljudi, nadam se da jesmo, imamo neki zajednički cilj, da prekinemo bogaćenje pojedinaca na račun naše kompletne košarke. Ono što gledam svaki dan, pa to je sramno sa klincima. A ne dolaze nam više talentovani stranci u uzrastu mlađih kategorija. To su neki, ma da ne dajem fizičke opise i ostalo, mogao bi neko i da me tuži.“

Nastavljajući kraći monolog o svemu onome pred čime se zatvaraju oči pod ovdašnjim obručima, neko ko ima još uvek nerva entuzijaste uprkos sve većoj količini novca, nastavio je, uz neki predlog:

- Hajdemo da prekinemo sa strancima u mlađim kategorijama, pa i da limitiramo to i u „gornjim“, višim ligama. Ljudi, otišli smo predaleko, ne znam da li vam je neko javio, ali košarka je umrla u Srbiji. Stvarno to mislim. Predugo sam u ovoj košarkaškoj kući. Daj da se dozovemo pameti i na prvoj sledećoj Skupštini promenimo Registracioni pravilnik. Da izmenimo neka pravila, iako znam da je bilo kompromisa, kao što će ih uvek biti, ali… I, da se formira Stručni savet. Ako je iko napravio srpsku košarku, onda su to treneri. Imali smo i, imamo najbolje na svetu, samo im dajmo priliku. Možda sam malo i emotivan, ali svaki dan sam u sali. Tokom vikenda sam pogledao 27 utakmica, ne sve od prvog do poslednjeg minuta, ali vidim šta se dešava. Ne dajmo srpsku košarku,“ nije krio emocije Miša Lakić, delegat beogradskog regiona i večiti alfa i omega Beovuka.

I vratimo se na početak Crvena zvezda i Partizan tresu Evroligom, košarkaška groznica hara Beogradom, ali za koju godinu ili ti deceniju ćemo se hvatati za glavu. Isti ti Nigerijci koji nose Zvezdu ili Amerikanci Partizan popuniće svoj bankovni račun, a srpska deca će sve manje igrati pod obručima...

