"ONI I DALJE NEMAJU POJMA KAKO SU IZGUBILI TU UTAKMICU!" Stef Kari i Lebron DŽejms o porazu Srbije od SAD na Olimpijskim igrama

Stef Kari i Lebron Džejms i dalje ne mogu da veruju kako su uspeli da preokrenu meč protiv Srbije u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu.

FOTO: Tanjug/AP

Reprezentacija SAD ušla je u poslednjih 10 minuta sa čak 13 poena zaostatka.

"Uspaničio sam se! Na kraju treće, kada je [Gudurić]. Krenuo sam da gledam na sat, jer su utakmice bile baš brze! A onda je Kej Di dao trojku, pa i Buker i onda se sve promenilo...", rekao je Kari na gostovanju u podkastu "Mind the Game" kod Lebrona Džejmsa i Stiva Neša i nastavio:

"Srbija je igrala ludački dobro. Promašio sam prvu trojku, uhvatili smo ofanzivni skok i pogodio sam onda. Tada je enerija krenula da se menja, osetio sam da mogu da krenem da pogađam...".

Kasnije je još dodatno pojasnio:

"Deset minuta savršene košarke. Imali su masu ofanzivnih skokova, nismo mogli da uhvatimo defanzivni, ali sve ostalo sa obe strane terena bilo je perfektno. Svako je imao svoj trenutak, svi su igrali žestoko i bilo je jasno da nam je trebalo bukvalno sve da to izvučemo. Srbija je odigrala 5+ utakmicu. 5+".

Na to se nadovezao i Džejms.

"Bili smo savršeni! Oni i dalje nemaju pojma kako su dođavola izgubili tu utakmicu! Siguran sam u to", konstatovao je "Kralj".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu