TRENER VALENSIJE NAHVALIO ZVEZDU: To je jedan od najboljih timova u Evroligi!

CRVENA zvezda igra odlično u Evroligi, ali i njen naredni rival ekipa Valensije, igra veoma dobro, pogotovo na domaćem terenu. Biranim rečima o crveno-belima je govorio trener španskog kluba, Pedro Martinez.

On je istakao da je tim iz Beograda jedan od najboljih u Evroligi.

- Radi se o veoma motivišućoj utakmici protiv tima koji je u odličnoj formi. Mislim da su dobili sedam od poslednjih osam mečeva u Evroligi, uz gotovo sve pobede u domaćem prvenstvu. Promena trenera donela im je sjajan ritam i sada su jedan od najfizičkijih i najboljih timova u Evroligi ove sezone - rekao je Martinez.

Dva tima igraju drugačije, Zvezda dosta polaže na odbrani, dok Valensija postiže veliki broj poena.

- Svaki tim ima svoju filozofiju i njihova trenutno funkcioniše veoma dobro. Igrači koji provode mnogo minuta na terenu igraju s više samopouzdanja. Mi želimo da se naši igrači prilagode drugačijem načinu igre. Ne bih rekao da je jedan stil bolji ili lošiji, sve zavisi od igrača, od timova i od trenutka. Moramo da igramo našu igru, da se prilagodimo njima, ali i da oni moraju da se prilagode nama.

Podsetimo, utakmica Valensija - Crvena zvezda igra se u petak od 21 sat u "Roig areni".

