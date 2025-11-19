"PRVI PUT U MOM ŽIVOTU..." Dušan Alimpijević zagrmeo na pres konferenciji
DUŠAN Alimpijević je imao šta da kaže nakon meča Bešiktaša i Turk Telekoma u Evrokupu (94:84).
Nije srbin bio zadovoljan suđenjem na meču, a pohvalio je svoje igrače.
- Dve stvari hoću da kažem. Prvo osim na moje igrače, moj tim i moj klub, neverovatno sam ponosan na moje navijače. Jer navijači stvaraju atmosferu i hemiju ovde u Ankari da se osetimo kao da smo kod kuće. To je neverovatno. To pokazuje koliko smo veliki klub - rekao je Alimpijević.
On se osvrnuo na sudijski kriterijum i to što je domaća ekipa izvela ogroman broj slobodnih bacanja.
- Drugo, rekao sam igračima da nemam ništa da im kažem jer je ovo prvi put u mom životu da sam pobedio utakmicu na kojoj je rival šutnuo 46 slobodnih bacanja, a moj tim je šutnuo 15. Da vam ponovim još jednom - pobedili smo meču na kome je rival šutnuo 46 bacanja, a moj tim 15 - istakao je Alimpijević.
