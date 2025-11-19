"PRVI PUT U MOM ŽIVOTU..." Dušan Alimpijević zagrmeo na pres konferenciji

DUŠAN Alimpijević je imao šta da kaže nakon meča Bešiktaša i Turk Telekoma u Evrokupu (94:84).

Nije srbin bio zadovoljan suđenjem na meču, a pohvalio je svoje igrače.

- Dve stvari hoću da kažem. Prvo osim na moje igrače, moj tim i moj klub, neverovatno sam ponosan na moje navijače. Jer navijači stvaraju atmosferu i hemiju ovde u Ankari da se osetimo kao da smo kod kuće. To je neverovatno. To pokazuje koliko smo veliki klub - rekao je Alimpijević.

On se osvrnuo na sudijski kriterijum i to što je domaća ekipa izvela ogroman broj slobodnih bacanja.

"Fans created atmosphere and the chemistry here in Ankara to feel like we are at home. That means how big club we are.



This is the first time in my life that I won game when opponent shot 46 free throws, and my team shot 15."



- Drugo, rekao sam igračima da nemam ništa da im kažem jer je ovo prvi put u mom životu da sam pobedio utakmicu na kojoj je rival šutnuo 46 slobodnih bacanja, a moj tim je šutnuo 15. Da vam ponovim još jednom - pobedili smo meču na kome je rival šutnuo 46 bacanja, a moj tim 15 - istakao je Alimpijević.

