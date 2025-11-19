JOKIĆ IMA NOVOG KONKURENTA ZA TITULU? Na Istoku se pojavila nova "sila"
Košarkaši Detroita upisali su 11. uzastopnu pobedu u NBA ligi pošto su savladali Atlanta hokse s' 120:112.
Nestvarna igra Pistonsa od početka ove sezone u NBA ligi. Nakon trijumfa nad Hoksima prvi su na tabeli Istočne konferencije sa impresivnim skorom 13-2.
Do novog trijumfa vodio ih je Kaningem koji je ubacio 25 poena i upisao 10 asistencija, Džejlen Duren je dodao 24 poena i osam skokova, a po 14 poena ubacili su Denis Dženkins i Dankan Robinson.
Na drugoj strani sa 25 poena, osam uhvaćenih lopti i devet asistencija istakao se Džejlen Džonson, poen manje dao je Nikil Aleksander Voker, a 21 je delo Onjeke Okongvua.
