Košarka

JOKIĆ IMA NOVOG KONKURENTA ZA TITULU? Na Istoku se pojavila nova "sila"

Filip Milošević

19. 11. 2025. u 09:30

Košarkaši Detroita upisali su 11. uzastopnu pobedu u NBA ligi pošto su savladali Atlanta hokse s' 120:112.

ЈОКИЋ ИМА НОВОГ КОНКУРЕНТА ЗА ТИТУЛУ? На Истоку се појавила нова сила

Foto: Profimedia

Nestvarna igra Pistonsa od početka ove sezone u NBA ligi. Nakon trijumfa nad Hoksima prvi su na tabeli Istočne konferencije sa impresivnim skorom 13-2.

Do novog trijumfa vodio ih je Kaningem koji je ubacio 25 poena i upisao 10 asistencija, Džejlen Duren je dodao 24 poena i osam skokova, a po 14 poena ubacili su Denis Dženkins i Dankan Robinson.

Na drugoj strani sa 25 poena, osam uhvaćenih lopti i devet asistencija istakao se Džejlen Džonson, poen manje dao je Nikil Aleksander Voker, a 21 je delo Onjeke Okongvua.

