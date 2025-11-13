Košarka

"ŽIVOT NIJE FER I NIKADA NEĆE NI BITI..." Emotivni Kinan Evans se oglasio nakon nove povrede

Filip Milošević

13. 11. 2025. u 21:06

Američki košarkaš Kinan Evans oglasio se nakon nove teške povrede.

ЖИВОТ НИЈЕ ФЕР И НИКАДА НЕЋЕ НИ БИТИ... Емотивни Кинан Еванс се огласио након нове повреде

Foto: Profimedia

On se nakon godinu i po dana pauze zbog povrede vratio na teren na meču Olimpijakosa i Žalgirisa, te posle nepuna dva minuta u igri "zaradio" novu tešku povredu koja ga ponovo do kraja sezone odvaja od parketa...

Američki bek se oglasio na svom Instagram profilu istakavši da mora da prihvati svoju sudbinu.

"Život nije fer i nikada neće biti. Rekao sam to pre i reći ću ponovo: Bog ne pravi greške. Ne razumem zašto i ne želim da frustriram sebe kako bih razumeo zašto. Kontrolišem ono što mogu da kontrolišem i to je uvek bio moj stav kada sam u ovakvoj poziciji. Vreme je da spusim glavu i vratim se na posao. Hvala svima za ljubav i poruke", napisao je Evans.

