"HVALA TRENERIMA I MEDICINSKOM TIMU ŠTO SU MI POMOGLI DA SE RANIJE VRATIM!" Aleksa Avramović nakon povratka na košarkaški teren

Košarkaši Dubaija savladali su Studentski centar sa 77:69 (21:16, 16:16, 18:18, 22:19) u okviru ABA lige. Na ovom meču se i Aleksa Avramović vratio na teren nakon povrede i sada je ponovo u stanju da igra košarku.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Posle meča je otkrio da se vratio ranije nego što je bilo predviđeno.

- Važno je pobediti. Sjajno je biti ponovo u igri. Potrebno je vreme da bi vratio osećaj posle dva meseca bez košarke. Hvala trenerima i medicinskom timu što su mi pomogli da se vratim ranije na teren. Srećan sam što sam deo tima i što ću moći da pomognem timu - rekao je Avramvoić.

