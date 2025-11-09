"HVALA TRENERIMA I MEDICINSKOM TIMU ŠTO SU MI POMOGLI DA SE RANIJE VRATIM!" Aleksa Avramović nakon povratka na košarkaški teren
Košarkaši Dubaija savladali su Studentski centar sa 77:69 (21:16, 16:16, 18:18, 22:19) u okviru ABA lige. Na ovom meču se i Aleksa Avramović vratio na teren nakon povrede i sada je ponovo u stanju da igra košarku.
Posle meča je otkrio da se vratio ranije nego što je bilo predviđeno.
- Važno je pobediti. Sjajno je biti ponovo u igri. Potrebno je vreme da bi vratio osećaj posle dva meseca bez košarke. Hvala trenerima i medicinskom timu što su mi pomogli da se vratim ranije na teren. Srećan sam što sam deo tima i što ću moći da pomognem timu - rekao je Avramvoić.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ZVEZDA KONAČNO POBEDILA U SUPERLIGI SRBIJE! Crveno-beli ispustili dva gola prednost pa ipak stigli na kraju do trijumfa
09. 11. 2025. u 17:56 >> 15:21
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)