OVO SE ČEKALO: Aleksa Avramović debitovao za Dubai!

DUBAI možda ne briljira u Evroligi, ali u ABA ligi zna samo za pobede. Ovaj tim je u 6. kolu savladao Studentski centar sa 77:69 (21:16, 16:16, 18:18, 22:19).

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Osim trijumfa dobra vest za Juricu Golemca je povratak, tačnije debi Alekse Avramovića. Reprezentativcu Srbije je ovo bila prva utakmica u dresu ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

On je na parketu proveo 12 minuta i za to vreme postigao je dva poena, a dodao je jedan skok i tri asistencije.

POZDRAV Jurica Golemac i Aleksa Avramović/FOTO: KK Dubai/ABA liga

Dubai je bez mnogo problema savladao tim iz Podgorice i spreman dočekuje okršaj sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Najefikasniji kod pobedika bio je Kenan Kamenjaš koji je upisao dabl-dabl od 20 poena i 10 skokova. Njega je pratio Filip Petrušev koji je brojao do 13. Na drugoj strani najviše se istakao Aleksa Ilić sa 14, dok je Darijus Džonson postigao 10.

Dubai je maksmilana u grupi A sa učinkom 6-0, Studentski centar je na 2-4.

Podsetimo, izabranici Jurice Golemca će u utorak od 17 časova dočekati Crvenu zvezdu koja je u seriji od sedam pobeda u Evroligi.

