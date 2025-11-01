JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA JE PITAO ZA ZVEZDU: Saša Obradović kako je DŽered Batler stigao među crveno-bele

CRVENA zvezda je nedavno angažovala NBA pojačanje, Džereda Batlera. Trener crveno-belih Saša Obradović otkrio je jednu zanimljivost u vezi dolaska bivšeg igrača Filadelfije na Mali Kalemegdan.

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

On je istakao da je Amerikanac kontaktirao košarkaša Monaka Majka Džejmsa kod koga se raspitivao u šampionu Kupa Radivoja Koraća.

- Sutra kad neki igrač bude dolazio pitaće druge o klubu. I Džered Batler je pitao neke igrače pre nego što je došao. Jedan od njih je i Majk Džejms. Verovatno da je i tu bila preporuka. I ne samo za mene, koji sam sada deo Zvezde i u punom svetlu promovišem klub - rekao je Obradović za "Meridian sport".

Zvezda se nalazi u seriji od osam pobeda u svim takmičenjima. Sutra je očekuje gostovanje Spartaku u ABA ligi, a u sredu u "Beogradsku arenu" dolazi Panatinaikos.

- Spartak nam je važna utakmica da zadržimo kontinuitet rezultata i igre. Dobri su, bili smo Vlada Jovanović i ja zajedno u Krasnodaru, dobri smo prijatelji i znam koliki uticaj ima na njihovu igru. Ali, mi gledamo samo nas, sebi smo najvažniji, pobede su glavni pokretač svega. U situaciji smo da moramo da integrišemo novog igrača da se privikne na ekipu, a opet svi od njega očekuju čuda. Ljudi moraju da budu strpljivi, jer nije to "Daj deci loptu i neko će da napravi razliku". Siguran sam da će Batler na svojoj poziciji praviti razliku, ali mu treba dati vremena. Najvažnije je da tim diše zajedno. Ego svako ima, a tvoj kvalitet da ih razumeš i staviš u funkciju tima je ključ uspeha.

Dotakao se i odluke da se vrati u Crvenu zvezdu.

- Neko je rekao: Ili si lud ili je mnogo voliš. Naučio sam vremenom da stvari koje su mene ranije u životu opredeljivale - loša, pa i najlepša iskustva - moram da stavim iza sebe i gledam koja je tog trenutka najbolja opcija u svakom pogledu. Prilika da dođeš tamo gde si voljen, gde si odrastao, gde su ti koreni, pripadnost koja se nikad nije dovodila u pitanje, uz mogućnost da praviš nešto veliko i situacija koja je stvorena da se tako nešto uradi... Puna podrška koja je nivo više nego ranije meni čini samo dodatni motiv i ambiciju. Sve to se dešava u mom voljenom klubu, u Beogradu i čini ovu situaciju posebnom - zaključio je Obradović.

Podsetimo, utakmica Spartak - Crvena zvezda igra se u nedelju od 19 časova u "Dudovoj šumi" u Subotici.

