KAKVA ŠTETA! Jokić ovako promašio šut za produžetak (VIDEO)

KOŠARKAŠI Denvera poraženi su od Portland trejlblejzersa 109:107, a moglo je da bude drugačije.

FOTO: Tanjug/AP

Košarkaši Portlanda su na svom terenu pobedili ekipu Denvera sa 109:107 u utakmici NBA lige, a srpskom košarkašu Nikoli Jokiću nedostajala je jedna asistencija da ostvari rekordni peti tripl-dabl od starta sezone.

On je meč završio sa 21 poenom, 14 skokova i devet

What an ending in Portland. 1.4 on the clock, Denver has no timeouts, Grant tries to miss this free throw but *makes* it. Aaron Gordon *somehow* gets this to Jokic at the FT line and this one doesn't fall. pic.twitter.com/U3IRQD8ToT — Steve Jones (@stevejones20) November 1, 2025

asistencija.





Srbin je na kraju imao i šut za produžetak koji je promašio iz teške situacije na dodavanje Erona Gordona.

