KAKVA ŠTETA! Jokić ovako promašio šut za produžetak (VIDEO)

01. 11. 2025. u 09:39

KOŠARKAŠI Denvera poraženi su od Portland trejlblejzersa 109:107, a moglo je da bude drugačije.

FOTO: Tanjug/AP

Košarkaši Portlanda su na svom terenu pobedili ekipu Denvera sa 109:107 u utakmici NBA lige, a srpskom košarkašu Nikoli Jokiću nedostajala je jedna asistencija da ostvari rekordni peti tripl-dabl od starta sezone.

On je meč završio sa 21 poenom, 14 skokova i devet

asistencija.


Srbin je na kraju imao i šut za produžetak koji je promašio iz teške situacije na dodavanje Erona Gordona.

