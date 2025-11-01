KAKVA ŠTETA! Jokić ovako promašio šut za produžetak (VIDEO)
KOŠARKAŠI Denvera poraženi su od Portland trejlblejzersa 109:107, a moglo je da bude drugačije.
Košarkaši Portlanda su na svom terenu pobedili ekipu Denvera sa 109:107 u utakmici NBA lige, a srpskom košarkašu Nikoli Jokiću nedostajala je jedna asistencija da ostvari rekordni peti tripl-dabl od starta sezone.
On je meč završio sa 21 poenom, 14 skokova i devet
asistencija.
