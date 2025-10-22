PAOK DOBIJA NOVOG VLASNIKA! Jedan od najbogatijih Grka preuzima crno-bele
KK PAOK dobiće veliko pojačanje u vidu novog vlasnika, jednog od najbogatijih Grka na svetu - biznismena Aristotelisa Mistokidisa.
PAOK je u objavi konstatovao da je na pragu nove ere, jer su završene neophodne finansijske i pravne revizije u skladu sa sporazumom sa Aristotelisom Mistakidisom. Dve strane su, kako je navedeno, već postigle principijelni dogovor, i proces sada ulazi u završnu fazu.
Važi za jednog od najbogatijih Grka na svetu (zvanično peti).
Da li nas očekuje novi projekat u grčkoj košarci koji će se izjednačiti finansijski i igrački sa dva najveća tamošnja kluba Olimpijakosom i Panatinaikosom, videćemo u skorijoj budućnosti.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
VLAHOVIĆ ZA PREKID JUVEOVE CRNE SERIJE: Real Madrid je u odličnom ritmu, a niz pobeda kod kuće uliva strah u kosti svim protivnicima
Real Madrid i Juventus sastaju se u velikom evropskom klasiku koji uvek nosi posebnu težinu, bez obzira na formu ili trenutni položaj u grupi.
22. 10. 2025. u 08:34
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
Novak Đoković jedoneo odluku koja će mnoge razočarati.
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)