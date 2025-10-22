Košarka

PAOK DOBIJA NOVOG VLASNIKA! Jedan od najbogatijih Grka preuzima crno-bele

Filip Milošević

22. 10. 2025. u 15:35

KK PAOK dobiće veliko pojačanje u vidu novog vlasnika, jednog od najbogatijih Grka na svetu - biznismena Aristotelisa Mistokidisa.

ПАОК ДОБИЈА НОВОГ ВЛАСНИКА! Један од најбогатијих Грка преузима црно-беле

FOTO: Ata images

PAOK je u objavi konstatovao da je na pragu nove ere, jer su završene neophodne finansijske i pravne revizije u skladu sa sporazumom sa Aristotelisom Mistakidisom. Dve strane su, kako je navedeno, već postigle principijelni dogovor, i proces sada ulazi u završnu fazu. 

Važi za jednog od najbogatijih Grka na svetu (zvanično peti).

Da li nas očekuje novi projekat u grčkoj košarci koji će se izjednačiti finansijski i igrački sa dva najveća tamošnja kluba Olimpijakosom i Panatinaikosom, videćemo u skorijoj budućnosti.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)