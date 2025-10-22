PAOK DOBIJA NOVOG VLASNIKA! Jedan od najbogatijih Grka preuzima crno-bele

KK PAOK dobiće veliko pojačanje u vidu novog vlasnika, jednog od najbogatijih Grka na svetu - biznismena Aristotelisa Mistokidisa.

FOTO: Ata images

PAOK je u objavi konstatovao da je na pragu nove ere, jer su završene neophodne finansijske i pravne revizije u skladu sa sporazumom sa Aristotelisom Mistakidisom. Dve strane su, kako je navedeno, već postigle principijelni dogovor, i proces sada ulazi u završnu fazu.

Važi za jednog od najbogatijih Grka na svetu (zvanično peti).

Da li nas očekuje novi projekat u grčkoj košarci koji će se izjednačiti finansijski i igrački sa dva najveća tamošnja kluba Olimpijakosom i Panatinaikosom, videćemo u skorijoj budućnosti.

