NOVI PROBLEM ZA BASKONIJU: Pobeda pred put u Beograd, ali jedan igrač neizvestan za duel sa Zvezdom
BASKONIJA je uspela da pobedi u ACB ligi kao gost ekipu Granade sa 80:83 (21:30, 18:15, 21:17, 20:21), ali pojavio se novi problem pred dolazak u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi u 6. kolu Evrolige.
Naime, Paolo Galbijati, trener tima iz Vitorije na ovoj utakmici nije mogao da računa na Luku Šamanića koji je meč propustio zbog groznice.
Ostaje da se vidi da li će hrvatski centar biti na raspolaganju italijanskom stručnjaku u Beogradu. To bi dodatni udarac za ovaj sastav, pošto su van tima Markus Hauard, Trent Forest i Rodion Kuruc.
Kad je u pitanju meč sa Granadom, za krajnji ishod je presudna bila prva četvrtina koju su gosti dobili sa 21:30. Iako je domaćinu pripao drugi i treći period, to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.
Baskoniji je pripao i četvrti kvartal - 20:21 i ova ekipa u koliko-toliko dobrom raspoloženju stiže u Srbiju.
Najefikasniji kod pobednika bio je Mamadi Dijakite sa 16 poena, Timoti Luvavu-Kabaro je dodao 15. U poraženom timu najviše se istakao Luka Božić sa 15 poena, dok je Jovan Kljajić brojao do 14.
Klub iz Vitorije je u ACB ligi na učinku 2-1, a Granada na 0-3 i jedina je uz Đironu koja ne zna za trijumf.
