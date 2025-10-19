Košarka

DUBAI NASTAVIO DA "MELJE": Ekipa Jurice Golemca upisala treću pobedu u nizu u ABA ligi

Filip Milošević

19. 10. 2025. u 18:29

Košarkaši Dubaija savladali su Kluž u 3. kolu ABA lige sa 81:77.

Foto: Profimedia

Najbolji u pobedničkom timu bio je Mfiondu Kabengele sa 18 poena i 11 skokova. Mekinli Rajt je ubacio 11, a Sertač Šanli deset poena. 

U timu koji je poražen najbolji je bio Deron Fets Rasel sa 19 poena. Vudburi i Krik su dodali 14, a biši košarkaš partizana Dušan Miletić je imao dabl-dabl sa 14 poena i 11 skokova.

