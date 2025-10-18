ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)

CRVENA Zvezda savladal je Real Madrid, a nakon meča dogodila se zanimljiva scena.

FOTO: M. Vukadinović

Duel dva tima obeležili su Čima Moneke sa jedne, a Čuma Okeke sa druge strane.

Naime, košarkaš Zvezde Čima Moneke i as Reala, Čuma Okeke, razmenili su dresove i sve to zabeležili legendarnom slikom.

Moneke je ubacio 15 poena i uz to imao sedam skokova, dok je Okeke imao po poen i skok više od košarkaša Zvezde.

Zbog svega se na društvenim mrežama oglasila i Evroliga:

