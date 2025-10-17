BEZ MILOSTI PREMA BIVŠEM TIMU: Atamanov Panatinaikos ubedljiv protiv Efesa
Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras u gostima Efes rezultatom 95:81 u meču petog kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Panatinaikosa bio je Džedi Osman sa 29 poena i pet skokova.
Omer Jutseven je postigao 15 poena, dok je Džerijan Grant ubacio 11.
U timu Efesa istakao se Šejn Larkin sa 18 poena i pet asistencija. Pi Džej Doužer je postigao 15 poena, a Džordan Lojd 13.
Panatinaikos je trenutno vodeći na tabeli Evrolige sa četiri pobede i jednim porazom, dok je Efes na 16. mestu sa učinkom 2-3.
Košarkaši Monaka pobedili su na svom terenu Valensiju sa 90:84.
Alfa Dijalo je bio najefikasniji u ekipi Monaka sa 16 poena, a Nikola Mirotić je ubacio 15.
Srpski košarkaš Nemanja Nedović zabeležio je osam poena i jednu asistenciju za 12 minuta na terenu.
U redovima Valensije istakao se Branku Badio sa 18 poena.
Monako se trenutno nalazi na četrvtom mestu na tabeli sa tri pobede i dva poraza, dok Valensija na 15. poziciji sa učinkom 2-3.
