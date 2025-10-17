I TO PRED UTAKMICU SA PARTIZANOM: Evroliga kaznila Baskoniju
Pune ruke posla su bile pred Disciplinskom komisijom Evrolige koja je zasedala i izrekla kazne posle ispada pojedinaca u prethodnim danima.
Zanimljivo je da je kažnjena Baskonija pred večerašnji meč sa Partizanom. Tačnije predsednik kluba Đosean Kereheta koji će morati da plati 8.000 evra.
Njemu se na teret stavlja komentarisanje suđenja posle meča sa Panatinaikosom, kao i "loše ponašanje prema sudijama bez ikakvog poštovanja".
Zbog komentarisanja suđenja je kažnjen i trener Armanija Etore Mesina i to posle meča trećeg kola Evrolige sa Monakom.
Ništa bolje nisu prošli ni Džerijan Grent i Šejn Larkin koji su takođe komentarisali suđenje pa i dvojicu Amerikanaca očekuju kazne.
