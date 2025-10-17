MAKSIMALNI „BELI“: Košarkaši Sloge odlično starovali u novoj sezoni
Košarkaši kraljevačke Sloge odlično su startovali u novom prvenstvu „Meridian bet KLS“ ostvrivši dve pobede u prva dva kola.
U trećem kolu koje je na programu ovog vikenda, Sloga će sutra (20.00) pred svojim navijačima u novoj hali kraj Ibra ugostiti Slobodu iz Užica.
Dobre partije i dobra forma renoviranog i podmlađenog sastava „belih“ obradovali su ljubitelje košrke iz grada na Ibru pa se očekuje da će u većem broju ispuniti tribine i tako pomoći svojim ljubimcima da protiv uvek neugodnih Užičana ostvare novi trijumf.
