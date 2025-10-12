DUBAI RAZBIO BORAC: Anđušić sjajan protiv Čačana!
DUBAI je ostvario drugu pobedu ove sezone u A grupi ABA lige, pošto je kao gost ubedljivo savladao čačanski Borac sa 53:77 (15:19, 13:17, 10:22, 15:19).
Napad je danas loše funkcionisao za izabranike Saše Ocokoljića. To najbolje može da se vidi po tome što nisu uspeli da prebace 15 poena ni ujednoj od četiri četvrtine.
Dominacija tima Jurice Golemca ogleda se i u tome da je dobio svaki period utakmice, posebno je bio ubedljiv u trećem - 10:22.
Najefikasniji kod pobednika bili su Danilo Anđušić i Dvejn Bejkon sa po 15 poena. Na drugoj strani Pavle Nikolić je brojao do 17, dok je Dijante Boldvin stao na 13.
Dubai je na maksilamnom učinku 2-0, dok Borac ima 1-1.
