Košarka

VEZENKOV MVP! Košarkaš Olimpijakosa najkorisniji igrač Evrolige u prethodnoj rundi

Танјуг

11. 10. 2025. u 12:55

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji je igrač (MVP) trećeg kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

ВЕЗЕНКОВ МВП! Кошаркаш Олимпијакоса најкориснији играч Евролиге у претходној рунди

FOTO: EPA

Vezenkov je u pobedi Olimpijakosa protiv Dubaija rezultatom 86:67 za 24 minuta na terenu zabeležio 25 poena, 11 skokova i po jednu asistenciju i blokadu. On je imao indeks korisnosti 34.

Košarkaš Olimpijakosa je po 15. put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke i igrač Barselone Kevin Panter su zabeležili po 31 indeksni poen. Igrač Efesa Ajzea Kordinije imao je indeks korisnosti 30, a košarkaš Partizana Tajrik Džons 28.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć