VEZENKOV MVP! Košarkaš Olimpijakosa najkorisniji igrač Evrolige u prethodnoj rundi
Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji je igrač (MVP) trećeg kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Vezenkov je u pobedi Olimpijakosa protiv Dubaija rezultatom 86:67 za 24 minuta na terenu zabeležio 25 poena, 11 skokova i po jednu asistenciju i blokadu. On je imao indeks korisnosti 34.
Košarkaš Olimpijakosa je po 15. put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.
Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke i igrač Barselone Kevin Panter su zabeležili po 31 indeksni poen. Igrač Efesa Ajzea Kordinije imao je indeks korisnosti 30, a košarkaš Partizana Tajrik Džons 28.
