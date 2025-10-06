Košarka

POZNATA NOVA STARTNA PETORKA DENVERA! Evo sa kim će Nikola Jokić u pohod na titulu u NBA ligi

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 16:50

Denver Nagetsi u novu NBA sezonu ulaze sa jednom značajnom promenom u startnoj petorci.

Prema izveštaju novinara Beneta Duranda startnu petorku će činiti Džamal Marej,  Kristijan Braun, novajlija Kameron Džonson koji je došao umesto Majkl Porter Džuniora, Aron Gordon i Nikola Jokić.

Glavnu drugu petorku trenutno čine Brus Braun, Tim Hardavej Džunior, Džulijan Stroter, Pejton Votson i Jonas Valančunas, uz napomenu da će se rotacije menjati kako sezona bude odmicala.

