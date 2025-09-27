OVO ĆE ODUŠEVITI "GROBARE": Ovo su prve reči Mike Murinena po dolasku u Partizan
TALENTOVATNI finski košarkaš, Mika Murinen pojačao je Partizan i već je izneo prve utiske o dolasku u Beograd.
On je sa crno-belima potpisao ugovor na tri godine.
- Posle Evropskog prvenstva tražio sam opciju, da li će to biti moja sadašnja, odnosno sada već bivša Arizona Kompas (srednjoškolska ekipa) ili nešto drugo. Prošli smo kroz sve opcije i ova je bila najprikladnija u ovom trenutku - rekao je Murinen za "Yle".
Ovaj finski portal navodi da se u javnosti čak govorilo da bi Murinen mogao da se prijavi za draft već 2026. godine, preskačući fakultet. Ipak, ovaj 18-godišnjak iz Jarvenpe ističe da su sada planovi drugačiji.
- I dalje imam istu taktiku. Cilj mi bi bio da nakon predstojeće sezone upišem fakultet, a onda da se prijavim za draft u leto 2027. godine. Taj raspored se nije promenio. Zasad je u pitanju samo stanica u Srbiji. Može se desiti da, ako mi tamo bude dobro i ako mi se svidi, preskočim fakultet pre drafta. Ali ne verujem, jer i dalje imam želju da odem na fakultet.
Istakao je i da se raduje saradnji sa Željkom Obradovićem.
- Ne znam još mnogo, ali siguran sam da je dobra ekipa na okupu. Obradović je veoma iskusan trener. Jedva čekam da budem u njegovom timu.
Pomenuti portal trenera crno-belih opisuje kao veoma strogog i zahtevnog.
- Spreman sam za ovaj izazov. Razlog zbog kojeg idem tamo, jer želim da se razvijam. To zahteva da imate strogog i zahtevnog trenera.
Jedva čeka da zaigra pred "grobarima".
- Odmalena sam sanjao o navijačima u Srbiji, Grčkoj i Turskoj. Biće sjajno videti to - zaključio je Murinen.
Mika Murinen bi za Partizan mogao da debituje već u utorak kad crno-beli gostuju Dubaiju na startu Evrolige (18).
