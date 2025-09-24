VELEOBRT! Evo šta se dešava sa "spornim" košarkašom Partizana
Iako je utorak stigla vest da je Frenk Nilikina dogovorio sve sa Olimpijakosom oko prelaska u Pirej, to ne znači da će taj stransfer da se realizuje. Bar ne odmah.
Naime, Partizan traži obeštećenje od 300 hiljada evra za Francuza, ali grčki klub nema nameru to da plati i obavestili su o tome menadžera igrača.
Oni su sa Nilikinom dogovorili njegove uslove za ugovor na godinu dana sa opcijom produžetka na još jednu godinu.
Ostaje sad da se vidi da se nađe drugi model da Francuz dobije zeleno svetlo od Partizana, ili da crno-beli jednostavno odustanu od obeštećenja.
