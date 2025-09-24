VELEOBRT! Evo šta se dešava sa "spornim" košarkašom Partizana

Iako je utorak stigla vest da je Frenk Nilikina dogovorio sve sa Olimpijakosom oko prelaska u Pirej, to ne znači da će taj stransfer da se realizuje. Bar ne odmah.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Naime, Partizan traži obeštećenje od 300 hiljada evra za Francuza, ali grčki klub nema nameru to da plati i obavestili su o tome menadžera igrača.

Oni su sa Nilikinom dogovorili njegove uslove za ugovor na godinu dana sa opcijom produžetka na još jednu godinu.

FOTO: I. Marinković

Ostaje sad da se vidi da se nađe drugi model da Francuz dobije zeleno svetlo od Partizana, ili da crno-beli jednostavno odustanu od obeštećenja.

