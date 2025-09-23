KAKAV OBRT! Nikola Jokić izazvao totalni zemljotres u Americi

SPEKULACIJE oko odlaska Nikole Jokića iz Denvera se nastavljaju.

FOTO: Tanjug/AP

Poznati NBA insajder Sem Emik objavio da će Nikola Jokić biti trejdovan idućeg leta, kao i da oko njega "pleše" više klubova, međutim daleko najbliži je odlasku u Milvoki Bakse.

Podsećanja radi, pre nekoliko dana se pojavila informacija da Golden Stejt planira da dovede 2027. godine Nikolu Jokića ili Janisa Adetokumba, a sad je usledio totalni prokret. Srbin i Grk bi mogli da završe u istom timu.

Pomenuti NBA insajder objavio je da Milvoki Baksi žele da uprave dvostrukog i trostrukog osvajača MVP priznanja, videćemo da li će im plan upaliti.

- Jedan čovek iz Baksa mi je zamerio i rekao da mu je drago što sam u kolumni o 2027. godini ubacio i Jokića, jer su umorni od toga da je Janis stalno sam. Samo zato što u Denveru nema panike to nije sprečilo neke druge timove da donose odluke koje su makar delimično vezane za tip igrača koji bi mogli da budu dostupni leta 2027, a među njima i Jokić - naveo je Emik.

Tanjug/AP

Navodno tri kluba prate Jokića i situaciju sa Nagetsima, pored Milvokija i Golden Stejta, spekuliše se i o interesovanju Los Anđeles Lejkersa i Klipersa.

- Lejkersi i Klipersi nagoveštavaju da žele da se nađu na tržištu za 2027. godinu, a isto važi i za Voriorse. Ne radi se samo o Janisu, već i o mogućnosti da tada budu na tržištu Jokić ili Donovan Mičel.

Inače, Denver prošle sezone nije bio kadar da se bori za titulu, što je Jokić jasno rekao čelnicima franšize, potom nije produžio ugovor ovog leta, pa su Nagetsi ekspresno reagovali. Dobio je Srbin pojačanja, kako bi opet predvodio franšizu do titule, druge u istoriji franšize. Trejdovali su Majkla Portera Džuniora za Kamerona Džonsona, osigurali dolazak Jonasa Valančijunasa i pojačali klupu veteranima poput Brusa Brauna i Tima Hardaveja Džuniora. Takođe, angažovali su Mozesa Brauna kao trećeg centra, a spekuliše se da bi Nagetsi mogli da dovedu i Kevina Lava, a u konkurenciji je i Džavante Mekoj. U svakom slučaju ima konačno respektabilan tim koji može da se bori za trofej, a Srbin za četvrtu MVP titulu.

