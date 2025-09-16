Košarka

SKANDAL: Sin legendarnog sportiste uhvaćen sa kokainom i - pušten! A kazna? Da se izvini policajcu!

Новости онлине

16. 09. 2025. u 12:37

Najnovije vesti iz sporta su prilično zapanjujuće.

СКАНДАЛ: Син легендарног спортисте ухваћен са кокаином и - пуштен! А казна? Да се извини полицајцу!

Foto Pixabay free images

Naime, kako javljaju američki mediji, sin legendarnog košarkaša Majkla Džordana izbegao je i krivične prijave za vožnju u pijanom stanju i posedovanje kokaina.

Deluje neverovatno, ali... izgleda da je istinito.

Naime, u februaru ove godine, naslednik "njegovog letećeg visočanstva", Markus, je pronađen zaglavljen u Lamborginiju - nasred železničke pruge.

Tokom privođenja, vređao je policajce i rekao im "Znate li vi ko je moj otac?!".

Prema TMZ-u, Džordan mlađi (koji je prošle godine snimljen na letovanju sa devojkom, i to kako ušmrkava nekakav beli prah...) napravio je dogovor sa tužiocima.

I to kakav...

"Kažnjen" je na sledeći način:

  • Treeba da napiše pismo izvinjenja policajcu od 250 reči
  • Treba da se podvrgne testiranju na drogu
  • Treba da donira 1.000 dolara
  • i treba da obavi 50 sati društveno korisnog rada.

Ispraćen je iz tužilačke kancelarije (verovatno uz tapšanje po ramenu) i poruku:

- Nemoj to više da radiš.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)