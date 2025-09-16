SKANDAL: Sin legendarnog sportiste uhvaćen sa kokainom i - pušten! A kazna? Da se izvini policajcu!
Najnovije vesti iz sporta su prilično zapanjujuće.
Naime, kako javljaju američki mediji, sin legendarnog košarkaša Majkla Džordana izbegao je i krivične prijave za vožnju u pijanom stanju i posedovanje kokaina.
Deluje neverovatno, ali... izgleda da je istinito.
Naime, u februaru ove godine, naslednik "njegovog letećeg visočanstva", Markus, je pronađen zaglavljen u Lamborginiju - nasred železničke pruge.
Tokom privođenja, vređao je policajce i rekao im "Znate li vi ko je moj otac?!".
Prema TMZ-u, Džordan mlađi (koji je prošle godine snimljen na letovanju sa devojkom, i to kako ušmrkava nekakav beli prah...) napravio je dogovor sa tužiocima.
I to kakav...
"Kažnjen" je na sledeći način:
- Treeba da napiše pismo izvinjenja policajcu od 250 reči
- Treba da se podvrgne testiranju na drogu
- Treba da donira 1.000 dolara
- i treba da obavi 50 sati društveno korisnog rada.
Ispraćen je iz tužilačke kancelarije (verovatno uz tapšanje po ramenu) i poruku:
- Nemoj to više da radiš.
