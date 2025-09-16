SKANDAL: Sin legendarnog sportiste uhvaćen sa kokainom i - pušten! A kazna? Da se izvini policajcu!

Najnovije vesti iz sporta su prilično zapanjujuće.

Foto Pixabay free images

Naime, kako javljaju američki mediji, sin legendarnog košarkaša Majkla Džordana izbegao je i krivične prijave za vožnju u pijanom stanju i posedovanje kokaina.

Deluje neverovatno, ali... izgleda da je istinito.

Naime, u februaru ove godine, naslednik "njegovog letećeg visočanstva", Markus, je pronađen zaglavljen u Lamborginiju - nasred železničke pruge.

Tokom privođenja, vređao je policajce i rekao im "Znate li vi ko je moj otac?!".

Prema TMZ-u, Džordan mlađi (koji je prošle godine snimljen na letovanju sa devojkom, i to kako ušmrkava nekakav beli prah...) napravio je dogovor sa tužiocima.

I to kakav...

Marcus Jordan, son of legendary NBA player Michael Jordan, was seen snorting a white powder during a poolside lunch in the south of France. The 33-year-old appeared focused as he did so, then smiled and chatted with friends. pic.twitter.com/iqMUBjxz4p — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) August 7, 2024

"Kažnjen" je na sledeći način:

Treeba da napiše pismo izvinjenja policajcu od 250 reči

Treba da se podvrgne testiranju na drogu

Treba da donira 1.000 dolara

i treba da obavi 50 sati društveno korisnog rada.

Ispraćen je iz tužilačke kancelarije (verovatno uz tapšanje po ramenu) i poruku:

- Nemoj to više da radiš.

