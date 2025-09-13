BRUKA I SRAMOTA! Šengun veličao masakr Grka nakon pobede na Evrobasketu

ALPEREN Šengun je jedan od najboljih košarkaša današnjice, ali je pokazao da ne ume da proslavi pobedu.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Posle ubedljivog trijumfa nad Grčkom (94:68), Šengun je na društvenim mrežama podelio fotografiju i u opisu napisao nešto što bi u slobodnom prevodu značilo:

- Zar ne bi morski vazduh sada prijao?

Reč je referenci sa kraja Grčko-turskog rata koji se odvijao po okončanju Prvog svetskog (1919-1922) i pre svega događanja u Izmiru poslednje godine sukoba dve zemlje.

Uprkos naredbi Mustafe Kemala Ataturka da će smrću kazniti svakog turskog vojnika koji bude vršio teror nad civilnim stanovništvom, oni koji su bili na licu mesta su se oglušili o njih.

Pre svega Nasrudin Paša koji je imao za cilj proterivanje hrišćanskog stanovništva, što je rezultovalo masakrom grčkog stanovništva i paljenjem kuća u njihovom delu grada.

Usledila je panična evakuacija, kada su na hiljade grčkih vojnika i građana krenuli preko mora do najbližeg utočišta. Veliki broj njih je skočio u more, u nadi da će doplivati do spasa, te se udavili.

Od tada potiče u najmanju ruku neumesna šala turskih nacionalista da su Grci tog dana naučili da plivaju, te da taj narod karakterišu kao "dobre plivače".

