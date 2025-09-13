BRUKA I SRAMOTA! Šengun veličao masakr Grka nakon pobede na Evrobasketu
ALPEREN Šengun je jedan od najboljih košarkaša današnjice, ali je pokazao da ne ume da proslavi pobedu.
Posle ubedljivog trijumfa nad Grčkom (94:68), Šengun je na društvenim mrežama podelio fotografiju i u opisu napisao nešto što bi u slobodnom prevodu značilo:
- Zar ne bi morski vazduh sada prijao?
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Reč je referenci sa kraja Grčko-turskog rata koji se odvijao po okončanju Prvog svetskog (1919-1922) i pre svega događanja u Izmiru poslednje godine sukoba dve zemlje.
Uprkos naredbi Mustafe Kemala Ataturka da će smrću kazniti svakog turskog vojnika koji bude vršio teror nad civilnim stanovništvom, oni koji su bili na licu mesta su se oglušili o njih.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Pre svega Nasrudin Paša koji je imao za cilj proterivanje hrišćanskog stanovništva, što je rezultovalo masakrom grčkog stanovništva i paljenjem kuća u njihovom delu grada.
Usledila je panična evakuacija, kada su na hiljade grčkih vojnika i građana krenuli preko mora do najbližeg utočišta. Veliki broj njih je skočio u more, u nadi da će doplivati do spasa, te se udavili.
Od tada potiče u najmanju ruku neumesna šala turskih nacionalista da su Grci tog dana naučili da plivaju, te da taj narod karakterišu kao "dobre plivače".
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
SVET TUGUJE! Preminuo legendarni Džek Denijels
13. 09. 2025. u 09:41
"OBEĆAO SAM ČOVIĆU..." Pešić: Došlo je vreme da se pronađe novi selektor
13. 09. 2025. u 07:52
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)