SPANULIS POSLE PORAZA NA EVROBASKETU: Nismo igrali u skladu sa našim potencijalom
GRČKA je zaustavljena u polufinalu Evropskog prvenstva i boriće se za bronaznu medalju, a utiske posle meča sa Turskom izneo je trener Vasilis Spanulis.
Selekcija koju sa klupe predvodi Ergin Ataman je bila ubedljiva (94:68), a strateg "helena" je istakao da njegovi igrači nisu bili na dobrom energetskom nivou.
- Nismo bili energetski spremni, pravili smo mnogo detinjastih grešaka. U odbrani smo radili ono što nikako nismo smeli. Ovakve stvari se dešavaju, veoma sam ponosan na ove igrače. Imamo još jednu šansu pred nama da osvojimo medalju koju toliko želimo - rekao je Spanulis posle utakmice.
Grčka je tokom većeg dela takmičenja igrala odličnu košarku, ali se protiv sjajnih Turaka nije moglo.
- Nismo igrali u skladu sa našim potencijalom. Napravili smo previše grešaka i nedostajala nam je čvrstina u odbrani.
Za kraj se dotakao Finske, rivala za treće mesto.
- Videćemo šta moramo da uradimo u toj utakmici. Verujem da ćemo biti spremni da odigramo tako važnu utakmicu - zaključio je Spanulis.
Podsetimo, meč za treće mesto igra se u nedelju od 16 časova, dok je veliko finale između Nemačke i Turske zakazano za 20 časova.
