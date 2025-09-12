SPANULIS POSLE PORAZA NA EVROBASKETU: Nismo igrali u skladu sa našim potencijalom

GRČKA je zaustavljena u polufinalu Evropskog prvenstva i boriće se za bronaznu medalju, a utiske posle meča sa Turskom izneo je trener Vasilis Spanulis.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Selekcija koju sa klupe predvodi Ergin Ataman je bila ubedljiva (94:68), a strateg "helena" je istakao da njegovi igrači nisu bili na dobrom energetskom nivou.

- Nismo bili energetski spremni, pravili smo mnogo detinjastih grešaka. U odbrani smo radili ono što nikako nismo smeli. Ovakve stvari se dešavaju, veoma sam ponosan na ove igrače. Imamo još jednu šansu pred nama da osvojimo medalju koju toliko želimo - rekao je Spanulis posle utakmice.

Grčka je tokom većeg dela takmičenja igrala odličnu košarku, ali se protiv sjajnih Turaka nije moglo.

- Nismo igrali u skladu sa našim potencijalom. Napravili smo previše grešaka i nedostajala nam je čvrstina u odbrani.

Za kraj se dotakao Finske, rivala za treće mesto.

- Videćemo šta moramo da uradimo u toj utakmici. Verujem da ćemo biti spremni da odigramo tako važnu utakmicu - zaključio je Spanulis.

Podsetimo, meč za treće mesto igra se u nedelju od 16 časova, dok je veliko finale između Nemačke i Turske zakazano za 20 časova.

