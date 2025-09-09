ZVEZDA POBEDILA IGOKEU: Grejem i Odželej posle velike borbe srušili tim iz Laktaša
KOŠARKAŠI Crvene zvezde odigrali su prijateljski meč protiv Igokee u dvorani "Aleksandar Nikolić". Crveno-beli su trijumfovali sa 105:103.
Tvrda i borbena utakmica rešena je u samom finišu trojkom Devontea Grejema i zakucavanjem Semija Odželeja.
Tokom utakmica ekipa sa Malog Kalemegdana je gubila i deset razlike tokom druge i treće četvrtine, ali je uspela da preokrene rezultat i trijumfuje.
Zvezdu je do pobede predvodio Čima Moneke sa 20 poena i 12 skokova. Džordan Nvora i Semi Odželej su brojali do 14. Na drugoj strani najbolji je bio Dragan Milosvaljević sa 23 poena, dok je Tajri Brin dodao 20.
Podsetimo, izabranici Janisa Sferopulosa u sredu putu na Kipar, a u petak igraju utakmicu protiv Pariza.
Crvena zvezda: Miler Mekintajer 4, Plavšić 2, Miljenović, Kenan 5, Grejem 3, Davidovac 1, Karter 14, Kalinić 7, Izundu 11, Nvora 14 (7sk), Odželej 14 (7sk), Moneke 20 (12sk).
Igokea: Milosavljević 23, Luis 12, Milovanović, Tajri 20, Jeremić 5, Antunović, Bes 12, Gavrilović 12, Milovanović, Popović 2, Sizer 4, Simanić 13.
