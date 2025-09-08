Košarka

POBEDA U PRODUŽETKU: Pripremna utakmica košarkaša Sloge iz Kraljeva

Goran Ćirović

08. 09. 2025. u 17:32

Košarkši kraljevačke Sloge pobedili su posle produžetka Mladost iz Smederevske Palanke 89:82 (21:19, 17:12, 20:22, 17:22, 14:7) u sklopu priprema za start „MeridianBet Košarkaške lige Srbije“.

ПОБЕДА У ПРОДУЖЕТКУ: Припремна утакмица кошаркаша Слоге из Краљева

G.Šljivić (arhiva)

U meču odigranom na parketu nove hale kraj Ibra najefikasniji u redovima „belih“ bili su Kajrel Luc sa 21, Matija Milošević sa 17 i Bogdan Savić sa 15 poena, a sledeću proveru Kraljevčani će imati već u sredu kada im u goste stiže Sloboda iz Užica.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA