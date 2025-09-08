POBEDA U PRODUŽETKU: Pripremna utakmica košarkaša Sloge iz Kraljeva
Košarkši kraljevačke Sloge pobedili su posle produžetka Mladost iz Smederevske Palanke 89:82 (21:19, 17:12, 20:22, 17:22, 14:7) u sklopu priprema za start „MeridianBet Košarkaške lige Srbije“.
U meču odigranom na parketu nove hale kraj Ibra najefikasniji u redovima „belih“ bili su Kajrel Luc sa 21, Matija Milošević sa 17 i Bogdan Savić sa 15 poena, a sledeću proveru Kraljevčani će imati već u sredu kada im u goste stiže Sloboda iz Užica.
