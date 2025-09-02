EVROBASKET 2025 KALKULACIJE! Srbija bira put: Ako izgubimo od Turske čeka nas pakao

Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je Češku „s pola gasa“ – 82:60 i četvrta pobeda na Evrobasketu je tu.

Foto: FIBA

Orlovi su i zvanično obezbedili drugo mesto u grupi A, a pred meč odluke protiv Turske (sreda, 20.15) na stolu su konačne računice. Naime, sudar Srbije protiv izabranika Ergina Atamana određuje dalju sudbinu naših momaka. I te kako!

Ukoliko Srbija savlada Tursku u sredu, u plej-of Eurobasketa ide kao prvoplasirana ekipa grupe A, što znači da se ukršta sa četvrtom selekcijom grupe B. Trenutno se na toj poziciji nalazi reprezentacija Crne Gore, ali ukoliko Švedska dobije Litvaniju a Nikola Vučević i kompanija izgube od Velike Britanije - što, da budemo realno, zvuči malo verovatno - onda Srbija ide na Skandinavce.

S druge strane, ukoliko izgubimo od Turske, onda nas čeka trećeplasirana ekipa u grupi B, a to će, ukoliko ne pobedi Nemačku u poslednjem kolu, biti Finska. Ukoliko Litvanija izgubi od Švedske, onda ćemo na megdan Valančijunasu, s obzirom na to da su Finci dobili Litvance. Finci su atipična reprezezentacija, dok su Litvanci kao i mi zemlja košarke, pa već tada bi naši morali dobro da zapnu.

Međutim ono što je još više bitno je činjenica da ko bude prvi u našoj grupi, s Nemcima ne može da se ukrsti sve do potencijalnog finala. A kako igra aktuelni šampion sveta to bi bila sjajna informacija i veliki deo posla na putu za medalju. Znači, izabranici Svetislava Pešića protiv Turske igraju meč koji će u mnogome odrediti dalju sudbinu na Evropskom prvenstvu.

