Košarka

ISPISANA ISTORIJA EVROBASKETA: Niko kao Nemačka u 21. veku

Časlav Vuković

02. 09. 2025. u 07:30

NEMAČKA igra odlično u dosadašnjem toku Evropskog prvenstva. "Panceri" su ovog ponedeljka razbili Veliku Britaniju (120:57) i ispisali istoriju.

Foto: EPA-EFE/Jussi Eskola

Aktuelni prvaci sveta su ostvarili trijumf najvećom razlikom +63 na Evrobasketu u 21. veku. Na taj način su prestigli sve dosadašnje rekorde od 1969. godine. Tad je Jugoslavila pregazila Švedsku sa 115:43 (+72).

Koliko Nemačka igra dobro pokazuje i podatak da je u svakoj od dosadašnje četiri utakmice postigla više od 100 poena. Redom su pobeđivali Crnu Goru (106:76), Švedsku (105:83), Litvaniju (107:88) i Veliku Britaniju (120:57).

Seriju će pokušati da nastave u poslednjem kolu grupe B protiv Finske. Taj duel će odlučiti ko će sa prve pozicije u nokaut fazu.

