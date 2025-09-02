ISPISANA ISTORIJA EVROBASKETA: Niko kao Nemačka u 21. veku
NEMAČKA igra odlično u dosadašnjem toku Evropskog prvenstva. "Panceri" su ovog ponedeljka razbili Veliku Britaniju (120:57) i ispisali istoriju.
Aktuelni prvaci sveta su ostvarili trijumf najvećom razlikom +63 na Evrobasketu u 21. veku. Na taj način su prestigli sve dosadašnje rekorde od 1969. godine. Tad je Jugoslavila pregazila Švedsku sa 115:43 (+72).
Koliko Nemačka igra dobro pokazuje i podatak da je u svakoj od dosadašnje četiri utakmice postigla više od 100 poena. Redom su pobeđivali Crnu Goru (106:76), Švedsku (105:83), Litvaniju (107:88) i Veliku Britaniju (120:57).
Seriju će pokušati da nastave u poslednjem kolu grupe B protiv Finske. Taj duel će odlučiti ko će sa prve pozicije u nokaut fazu.
