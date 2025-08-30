Košarka

PEŠIĆ U VELIKOM PROBLEMU: Selektor Srbije doneo bitnu odluku pred meč sa Letonijom

Новости онлајн

30. 08. 2025. u 08:22

Košarkaši Srbije savladali su Portugal, a nešto manje od 24 časa kasnije igraju novi meč.

ПЕШИЋ У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ: Селектор Србије донео битну одлуку пред меч са Летонијом

FOTO: ATA Images

Izvesno je da Bogdan Bogdanović neće početi meč protiv Letonije, a pred najozbiljiniji izazov do sada na Evrobasketu došlo je do velike promene. 

Pred utakmicu koja se igra danas od 17 časova Svetislav Pešić je odlučio da otkaže trening, te će "orlovi" direktno posle Portugalije uz minimalan oporavak igrati sa domaćom selekcijom. 

Dok se čeka pregled Bogdana Bogdanovića, Srbija je saznala kakva kazna očekuje Filipa Petruševa, a stručni štab nije želeo da dodatno rizikuje, te se danas neće trenirati. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!