PEŠIĆ U VELIKOM PROBLEMU: Selektor Srbije doneo bitnu odluku pred meč sa Letonijom

Košarkaši Srbije savladali su Portugal, a nešto manje od 24 časa kasnije igraju novi meč.

FOTO: ATA Images

Izvesno je da Bogdan Bogdanović neće početi meč protiv Letonije, a pred najozbiljiniji izazov do sada na Evrobasketu došlo je do velike promene.

Pred utakmicu koja se igra danas od 17 časova Svetislav Pešić je odlučio da otkaže trening, te će "orlovi" direktno posle Portugalije uz minimalan oporavak igrati sa domaćom selekcijom.

Dok se čeka pregled Bogdana Bogdanovića, Srbija je saznala kakva kazna očekuje Filipa Petruševa, a stručni štab nije želeo da dodatno rizikuje, te se danas neće trenirati.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?