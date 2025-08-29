PETRUŠEV PRVI UDAREN, A ISKLJUČEN! Evo zašto su sudije izbacile Srbina sa meča Evrobasketa (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Srbije u petak je za rivala na Evropskom prvenstvu imala Portugal. A ta utakmica uopšte nije počela dobro po "orlove".

Em su Portugalci rano počeli da prave probleme svojim rivalima, velikim favoritima, em je Filip Petrušev uradio nešto što niko živ nije očekivao.

Naime, nakon što nije postigao koš posle lepog "rada nogu" pod suparničkim košem, pažnja svih u hali je bila usmerena na trojku Nikole Jovića.

Ali, u tom trenutku, na levoj strani srpskog napada, ostao je da na parketu leži Brito.

Desetak sekundi nije ustajao, pa su sudije otišle da pregledaju snimak i...

Ispostavilo se da je došlo do međusobnog udaranja Brita i Petruševa.

Pritom, Portugalac je udario laktom našeg reprezenativca, a ovaj ga je onda pesnicom udario u stomak.

Evo video snimka tog incidenta:

Filip Petrusev (Serbia) just got EJECTED after a violent altercation with his opponentpic.twitter.com/RfLZbR7s0Y — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) August 29, 2025

Odmah posle pregledanja snimka, Petrušev je isključen sa ove utakmice.

Zašto, ako je on prvi udaren?

Zato što je prekršaj nad njim bio "običan", a njegov je okarakterisan kao naročito opasan, time i diskvalifikujući.

Šta kažu FIBA pravila?

Prema pravilima svetske kuće košarke, diskvalifikujući prekršaj se dosuđuje za "flagrantno nesportsko ponašanje bilo kog igrača, pomoćnog ili glavnog trenera, ili pratećeg člana delegacije". Kazne uključuju dva slobodna bacanja za protivnički tim i posed lopte, nakon čega sledi izbacivanje diskvalifikovane osobe iz igre.

Razlozi za diskvalifikaciju uključuju nasilje, prekomernu grubu igru ili ozbiljno verbalno vređanje sudije.

Šta predstavlja diskvalifikujući prekršaj?



Diskvalifikujući prekršaj je čin ozbiljnog nesportskog ponašanja, a u to spadaju:



Nasilje: Nanošenje ili pokušaj nanošenja štete protivniku, kao što je udaranje pesnicom. Upravo to je Petrušev uradio.



Gruba ili nasilna igra: Učestvovanje u izuzetno fizičkim ili nefer radnjama.

Verbalno vređanje: Nepoštovanje i verbalno vređanje sudije.



Napuštanje klupe tokom tuče: Rezerve ili članovi kluba koji napuste prostor klupe tokom tuče a da ne pomažu sudijama da se sukob okonča.



Kazne

Kazne za diskvalifikacioni prekršaj su:



Izbacivanje: Igrač, trener ili član ekipe koji je napravio prekršaj mora odmah da napusti teren i otići u svlačionicu do kraja utakmice.

Slobodna bacanja: Protivničkom timu se dodeljuju dva slobodna bacanja.

Posed: Nakon slobodnih bacanja, tim koji je fauliran dobija posed lopte za ubacivanje iz prednjeg polja.

