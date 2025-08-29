Košarka

PARTIZAN PRECRTAO STRANCA! Šampion Srbije ga ne želi, ali postoji jedan veliki problem

Новости онлине

29. 08. 2025. u 07:12

REKONSTRUKCIJA u Humskoj se nastavlja!

Foto: Profimedia

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović rekao je da kub ne više ne računa na plejmejkera Ifea Lundberga.

Prvi čovek crno-belih je potvrdio ono o čemu se već nedeljama spekulisalo - danski plejmejeker više nije u planovima stručnog štaba.

- Mi smo Lundbegu poslali pismo da je igrač Partizana, ali da na njega ne računamo naredne sezone, o tome je obavešten. Ljudi iz stručnog štaba će vam to malo bolje objasniti. Oni se bave sportskim delom, ja se bavim biznisom.

FOTO: M. Vukadinović

 

Mijailović je govrio i o ambicijama za narednu sezonu, budžet je veći, ali to nije garant da će i rezultati bti bolji, mada su ambicije najviše moguće.

- To su apsolutno ciljevi (titule). Ja sam to već pomenuo, podigli smo budžet za 35% i očekujemo zaista dobru sezonu zato što smo uspeli da sačuvamo "kor" ekpe koja je minule sezone bila potpuno nova. Igrači skoji su ovde su se uhodali, očekujem da će biti barem 30% bolji nego protekle sezone, uhodali su se, godinu su zajedno, a ovi novi što su došli su jako kvalitetni, sa visokim iskustbom i kada se dodaju na starosedeoce, mislim da će to biti dobitna kombinacija. Naravno, budžet nikada nije garancija niti je povećanje budžeta garant da se mogu osvajati trofeji, ali vam daje prednst da imate kvalitetnu sezonu. Zaista ove sezone imamo velike ambicije, slavimo 80 godina kluba, jubilej, neke lepe i velike stvari smo već uradili.

