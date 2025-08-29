PARTIZAN PRECRTAO STRANCA! Šampion Srbije ga ne želi, ali postoji jedan veliki problem
REKONSTRUKCIJA u Humskoj se nastavlja!
Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović rekao je da kub ne više ne računa na plejmejkera Ifea Lundberga.
Prvi čovek crno-belih je potvrdio ono o čemu se već nedeljama spekulisalo - danski plejmejeker više nije u planovima stručnog štaba.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Mi smo Lundbegu poslali pismo da je igrač Partizana, ali da na njega ne računamo naredne sezone, o tome je obavešten. Ljudi iz stručnog štaba će vam to malo bolje objasniti. Oni se bave sportskim delom, ja se bavim biznisom.
Mijailović je govrio i o ambicijama za narednu sezonu, budžet je veći, ali to nije garant da će i rezultati bti bolji, mada su ambicije najviše moguće.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- To su apsolutno ciljevi (titule). Ja sam to već pomenuo, podigli smo budžet za 35% i očekujemo zaista dobru sezonu zato što smo uspeli da sačuvamo "kor" ekpe koja je minule sezone bila potpuno nova. Igrači skoji su ovde su se uhodali, očekujem da će biti barem 30% bolji nego protekle sezone, uhodali su se, godinu su zajedno, a ovi novi što su došli su jako kvalitetni, sa visokim iskustbom i kada se dodaju na starosedeoce, mislim da će to biti dobitna kombinacija. Naravno, budžet nikada nije garancija niti je povećanje budžeta garant da se mogu osvajati trofeji, ali vam daje prednst da imate kvalitetnu sezonu. Zaista ove sezone imamo velike ambicije, slavimo 80 godina kluba, jubilej, neke lepe i velike stvari smo već uradili.
Preporučujemo
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)