"UZBUĐEN SAM I NESTRPLJIV": Grejem oduševljen zbog dolaska u Crvenu zvezdu

KOŠARKAŠ Crvene zvezde Devonte Grejem izjavio je danas da je veoma uzbuđen i nestrpljiv da zaigra za crveno-bele u narednoj sezoni.

FOTO: KK Crvena zvezda

Klub sa Malog Kalemegdana je u utorak započeo pripreme za predstojeću sezonu, a Amerikanac je jedan od devet novih igrača u ekipi.

- Veoma sam uzbuđen i nestrpljiv. Osećao sam tako još kada sam došao prvi put na lekarske preglede, biće zaista lepo. Znam Kodija Milera Mekintajera od ranije i baš sam uzbuđen zbog navijača i grada, mislim da me čeka dobar period - rekao je Grejem na konferenciji za medije.

On je naveo da je odluka da zaigra u Evropi dobar izbor i dodao da mu je cilj da bude zdrav.

- Mislim da sam doneo pravi izbor, najteže je prilagoditi se na preseljenje, treba uskladiti i vreme spavanja. Trener i igrači rade sjajno, svi žele da se osećam najbolje moguće.

Grejem je istakao da zna da je Miloš Teodosić nosio broj četiri prethodnih godina u Crvenoj zvezdi.

"Znam ko je nosio broj, legenda je. Ne mogu da mu izgovorim ime. Počastvovan sam što nosim taj broj, a sledeći put ću naučiti ime - zaključio je bivši igrač Šarlota.

Novi košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora istakao je da je spreman za predstojeću sezonu.

- Grad je do sad sjajan. Obilazim ga naokolo od kad sam stigao. Momci su odlični i svi su spremni da pomognu. Volim što je lepo vreme i mogu da šetam napolju. Hrana je odlična, ali ovde sam svega nekoliko dana i moram da učim - istakao je Nvora.

Naglasio je odluka o dolasku u Crvenu zvezdu nije bila teška.

- Morao sam da donesem neke odluke. Pričao sam sa trenerima i igračima i nakon toga nije bilo teško da prelomim. Odlučio sam da dođem ovde. Naravno dolazak iz NBA u Evropu je bio težak, potrebno je prilagođavanje. Osećam se da sada kad imam tu jednu godinu u Efesu, znam šta da očekujem. U odličnoj sam situaciji ovde, spreman sam da pokažem sve to - poručio je krilni košarkaš.

Crvena zvezda će 30. septembra u prvom kolu Evrolige igrati protiv Olimpije iz Milana u "Beogradskoj areni".

